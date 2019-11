Frimurernes hovedkvarter indeholder enorm hemmelighed

Klik på dørene herover, og læs mere om tre vigtige ritualer, som frimurerne skal igennem. OBS: Slå din adblocker fra, hvis du vil se alt.

Da DR-værten Anders Agger sidste år højst usædvanligt blev inviteret indenfor i frimurernes hovedkvarter på Blegdamsvej i København, fik både han og seerne kun en flig af sandheden om bygningen.

For i de tusindvis af sider, som logens hemmelige manualer fylder, skjuler der sig en sandhed, som aldrig blev afsløret under tv-optagelserne.

De hemmeligste rum

Frimurernes pressetalsmand, Peter Duetoft, og tv-værten Anders Agger brugte det meste af tiden sammen i udsendelsen. Hovedparten af logens enorme bygning på Blegdamsvej fik tv-holdet derimod aldrig adgang til. Foto: DR/'Indefra med Anders Agger'

Skjulte rum og remedier

Også flere nuværende og tidligere medlemmer bekræfter nemlig over for Ekstra Bladet, at ritualerne ikke alene handler om ord, men også indretningen af logen.

Derfor findes der en række af enorme skjulte rum i den firkantede bygning på Blegdamsvej. Og mange af rummene ser selv brødrene først, når og hvis de når 'den rette' grad i frimurernes hierarki på 11. grader.

Det er ikke kun rummene, der er særligt indrettede. Der bruges også okkulte remedier, når man optages til en af de højere grader.

