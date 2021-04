Frisør-gakgak: - Jeg fatter ikke en pind af det her

Landets frisører måtte tirsdag slå dørene op til deres saloner efter en lang nedlukning. Men ikke i Yvonne Rauns kommune - nu har hun fundet en måde at omgå den regel på

Den hårdtprøvede frisør Yvonne Raun har fundet en smart måde at få mulighed for at klippe sine kunder på, selvom hun har salon i Gladsaxe Kommune, der ellers skal forblive lukket lidt endnu.

Og selvom det måske er en måde at omgå reglerne på, så er det ifølge hende nødvendigt.

Klipper i nabokommunen

Da Yvonne Raun fandt ud af, at genåbningen af hendes salon måtte vente, gik hun til tasterne og skrev et opslag på Facebook, der endte med at blive delt over hundrede gange.

Og det opslag åbnede pludselig en mulighed, Yvonne ikke ellers havde overvejet.

- Jeg blev kontaktet af ikke færre end tre, der tilbød hjælp til at jeg kunne stå med mine kunder i deres butikker, fortæller Yvonne Raun, da Ekstra Bladet besøger hende i hendes nye, midlertidige salon: Klinik N i Herlev, hvor den faste frisør holder ferie, og hvor Yvonne derfor den næste uge kan tage imod sine kunder.

- Nogle vil måske sige, at det er en måde at omgå reglerne på. Hvad tænker du om det?

- Det er det måske også, men det er også ren overlevelse. Det er jo der, vi er. Jeg har masser af kunder, der ikke kommer fra Søborg, så om de går det ene eller det andet sted hen, det tænker jeg kan være ligemeget.

Yvonne Raun er rykket til Herlev for at få lov til at klippe kunder. Foto: Linda Johansen

En spytklat fra salonen må andre åbne

At Yvonne ikke må åbne sin salon i forbindelse med genåbningen, har hun svært ved at få til at give mening.

- I den ene ende af Søborg Hovedgade - en spytklat fra mig - hedder det Gentofte Kommune, og der må de godt åbne, men jeg må ikke. Jeg kan slet ikke forstå det. Jeg fatter ikke en pind af det her.

Og derfor har frisøren altså taget alternative midler i brug.

Natascha Lassen-Hansen er indehaver af Klinik N, og det er hende, der har inviteret Yvonne til at klippe i salonen.

- Da en kollega delte Yvonnes opslag, tænkte jeg: ’Nårh, jamen Søborg og Herlev, det er jo lige klos op ad hinanden’, så det var derfor, jeg skrev til Yvonne, og hørte om hun ville være mit feriebarn, griner hun.

Natascha blev Yvonnes redning, da hun tilbød hende en midlertidig plads i salonen. Foto: Linda Johansen

Ingen skrupler

Har du nogen skrupler ved at lade Yvonne klippe fra din salon, når nu hendes egen skal holde lukket?

- Overhovedet ikke. Det giver ikke mening, når vores kunder jo kommer og skal bevise, at de er negative. Vi bliver selv testet. Jeg synes, det er så langt ude, at de skal lukke ned nogle steder – specielt når det er nabokommunen, for det giver jo ikke mening, siger hun.

- Her er vi en til en og holder afstand, og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan der kan stå folk i kø til butikken på den anden side af vejen og ikke altid holde 2 meters afstand.

Yvonne Raun krydser alt, hvad hun kan, for at hun får lov til at åbne sin salon på mandag. Hun ved ikke, hvad hun skal gøre, hvis ikke hun kan.

- Kassen er tom. Der er simpelthen ikke noget tilbage. Jeg vågner hver dag og tænker ’det var et mareridt, det er ikke sket det her’, men det er det jo, og det går ret hurtigt op for mig. Jeg ved ikke, hvad jeg gør, men noget gør jeg, siger hun tydeligt berørt.

