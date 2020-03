Frisør: Jeg brød sammen i gråd

Da frisør Line Brodersen fra Esbjerg tirsdag aften hørte statsminister Mette Frederiksen lukke en lang række virksomheder, sank hun en dyb klump. Hun havde længe frygtet beskeden.

- Jeg ventede bare på, at statsministeren skulle sige, at frisør-salonerne også skulle lukke. Da hun gjorde det, brød jeg totalt sammen i gråd. Jeg ringede til mine forældre og hulkede, at nu orker jeg ikke mere. Nu er det nok, fortæller den 27-årige frisør.

Gennem de seneste otte år som selvstændig har Line Brodersen efter eget udsagn 'knoklet røven ud af bukserne', for at få to saloner i Skolegade i Esbjerg op at stå.

- Onsdag morgen gik det lidt bedre med humøret. Men det her er en forfærdelig situation for både de ansatte og mig.

Line Brodersen bakker dog fuldt ud op om regeringens indgreb.

- Ud fra en samfundsmæssig synsvinkel kan jeg godt forstå indgrebet. Men egoistisk set, er jeg naturligvis dybt berørt over det her.

Frisør Line Brodersen er hårdt ramt med hele tre fastansatte på barselsorlov. Foto: Christer Holte

Onsdag morgen klokken 04.30 tog Line ind i salon Attitude. Her brugte hun morgenen og formiddagen på at aflyse omkring 60 bestillinger i ordrebogen.

- Her er allerede de første 30.000 kroner bare fløjet ud af vinduet, siger den unge frisør og slår armene ud.

Tre på barselsorlov

Line Brodersens økonomi er særlig hårdt tynget af, at hun har hele tre fastansatte frisører på barsel i øjeblikket. Hun får en del af deres løn refunderet af det offentlige.

- Men jeg skal stadig betale 60-70 kroner pr. time, som kompensation for den løn, de reelt ville have tjent her i salonen. Så det koster mig rigtig mange penge. Heldigvis slog jeg for et par måneder siden de to saloner sammen, blandt andet fordi jeg ikke kunne finde kvalificeret arbejdskraft, der kunne afløse de tre på barselsorlov. Det er et held for mig nu, at jeg kun skal betale én husleje.

Line Brodersen kan heller ikke bare afskedige de fastansatte for at spare penge - netop fordi de er på barsel. Hun vil da også helst beholde de tre frisører, hvis hun fortsat har råd til det, når krisen er overstået.

Ikke råd til at jeg er væk

For otte måneder siden fødte Line selv en datter. Hun arbejdede indtil få dage før fødslen. Og efter tre uger derhjemme, var Line Brodersen tilbage på arbejdet.

- Der er ikke råd til, at jeg også er væk i ti måneder eller et år. Jeg gør også selv rent i salonen, og jeg har også overvejet at inddrage min ugentlige fridag om tirsdagen. Jeg har hele tiden arbejdet på at være gældfri til januar næste år. Det kommer med sikkerhed ikke til at ske efter det her. Nu må jeg have talt med banken om, hvordan vi kommer gennem den næste tid. For jeg tror ikke på, at det her er overstået på et par uger, siger Line Brodersen.

Så er der lukket og slukket. Nu tager den unge frisør hjem og slapper af med sin datter på otte måneder. Hun havde nemlig ikke tid og råd til at holde mere end tre ugers barselsorlov efter fødslen. Foto: Christer Holte

Selv om Line Brodersen føler, at hun med først tre ansatte på barselsorlov - og herefter lukningen af salonen - er blevet 'kylet ned ad bjerget fire gange på et år ', så er hun klar til at kæmpe videre.

- Det ligger ikke til mig at give op, selv om jeg er dybt frustreret. Jeg og mine forældre har kæmpet for det her i mange år, og jeg giver ikke sådan lige slip på salonen. Folk skal vel også klippes på et tidspunkt?

For håret vokser jo, uanset om der er coronavirus eller ej, mener Line Brodersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

KUNDER KØBER GAVEKORT TIL KLIPNINGER

Line Brodersen fortæller, at hun har fået utrolig mange søde henvendelser fra de faste kunder. Det er noget, der virkelig varmer i en svær tid.

- Nogle har sågar købt gavekort til en hel række klipninger, så jeg allerede nu kan få lidt penge i kassen til at klare likviditeten. Samtidig sælger jeg stadig en lang række hårprodukter på Facebook, som folk kan købe. Jeg kører også ud og hænger varerne på deres dørhåndtag. Hvis først folk begynder at købe alle produkterne på Internettet, så får vi aldrig den handel tilbage igen, mener Line Brodersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

JEG SØGER ALT HVAD JEG KAN

- Hvad siger du til regeringens nye tiltag for at hjælpe de selvstændige, som er blevet tvangslukket?

- Det kan måske tage den værste del af det økonomiske hug. Lige nu er det uoverskueligt for mig, hvad det konkret betyder. Jeg skal have regnet på det med min revisor. Men han er også væk. Og mit forbund har ikke tid til at tage telefoniske forespørgsler. Men jeg har da tænkt mig at søge alt, hvad jeg kan komme i nærheden af.

Hvad skal du lave nu?

- Nu kan jeg tage hjem og få et par ugers barselsorlov med min lille datter, smiler Line Brodersen.