Frisør jubler: - Som at vinde i lotto

Trænger dit hår også til en studsning? Så er du ikke den eneste. Frisørerne har været lukket længe, og vi er så småt stoppet med at se skævt til dem med en fuglerede på hovedet - for vi ved godt, at vi ikke ser meget bedre ud selv.

Men nu kan bornholmerne se frem til at være den del af befolkningen med de smarteste frisurer. For i dag, mandag, åbner frisørerne op igen, og Ekstra Bladet er taget ud til en af de glade hårkunstnere, der atter kan åbne sin forretning.

Som at vinde i lotto

På Store Torvgade i Rønne ligger Sofie Steinleins frisørsalon Siro Hairdesign. Det er en glædens dag, da Ekstra Bladet møder hende, en halv time før hun får dagens første kunde. Hun står klar med sakse, kamme og udstyr i bæltet, og hun er spændt.

- Det er næsten som at vinde i lotto. At bo på Bornholm lige nu er jo virkelig bare en gave.

Man kan ikke se det, men bag mundbindet gemmer der sig et stort smil på Sofie Steinleins læber. For i dag er en stor dag for Siro Hairdesigns indehaver. Foto: Emil Agerskov

- Det har været meget forfærdeligt og frustrerende at have holdt salonen lukket. Det er jo ikke, fordi man er syg og ikke kan arbejde. Man har en forretning, der kører, og som har masser af kunder. Men man må bare ikke tage derned.

Føler med de andre

Men Sofie Steinlein føler også meget med landets øvrige frisører, der fortsat ufrivilligt har ’lukket’-skiltet hængende i salonruden.

- Jeg føler virkelig meget med de andre frisører i resten af landet og de andre brancher, der ikke har fået lov at åbne endnu, men vi glæder os til at komme i gang. Vi glæder os til at se kunderne og til at lave noget flot hår – og til at tjene nogle penge, siger hun.

- Der har været lidt snak om, om man skulle være solidarisk og holde sin butik lukket. Men jeg tror, at hvis det resterende Danmark havde fået lov til at åbne, imens vi skulle holde lukket, så havde de nok også åbnet deres saloner. Så det gør vi jo nu, og det er vi virkelig glade for, men vi føler med de andre, siger hun.

Det kræver ekstra fokus på hygiejnen at genåbne sin butik. Men afspritning mellem kundernes besøg og brugen af mundbind er ifølge Sofie Steinlein det hele værd. Foto: Emil Agerskov

Savnet sin frisør

Den første kunde i stolen en halv time senere er Nis Staack på 45. Han er restauratør, og i venteloungen sidder han med et stykke papir i hånden; hans negative coronatest, som er påkrævet, hvis han skal have ordnet lokkerne.

Han har også sin egen kaffe med - for det er en service, man må undvære hos frisørerne i øjeblikket af hensyn til risiko for smittespredning. Men han er ikke helt tilfreds med situationen på Bornholm.

- Det er dejligt at være nede ved Sofie her og blive klippet. Det har jeg sgu savnet. Jeg er bare lidt forvirret over, at jeg skal have mundbind på, når jeg er blevet testet negativ inden for den sidste time. Men sådan er det, siger han og fortæller, at han mener, at kravet om test er 'massehysteri'.

Et massivt efterslæb

Men mundbind eller ej så er Sofie Steinlein meget begejstret for at få lov til at åbne sin salon igen. Og hun har også udsigt til nogle meget travle uger. Siro Hairsalon har nemlig en venteliste på syv uger.

- Det er lidt stressende at åbne, fordi vi ved, at der kommer et kæmpe efterslæb. Vi har holdt lukket i lang tid, så det er også mere, end vi har været vant til. Om vi kan indhente det, ved jeg ikke. Men vi har to hænder hver, og vi gør, hvad vi kan for at nå det meste.