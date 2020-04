Frisør klar med visir og skoldet saks: - Lad os nu åbne igen

I døren bliver man mødt af en stander med håndsprit. Ved knagerækken tager et skilt om at spritte hænder imod. Og inde i salonen er chefen Ulla Hyldgaard iført visir.

Men der er ingen kunder, for ligesom tusindvis af andre virksomheder har Karma Frisør her i Thisted været tvangslukket de sidste uger.

- Jeg er klar. Det kan siges meget kort. Ligeså snart vi får grønt, kan jeg åbne døren for kunderne, siger Ulla til Ekstra Bladet.

- Vi kommer til at henstille kunderne til lige at spritte mobilen af. Det er jo en sand smittebombe, og der er mange der sidder med den i hånden, mens de bliver klippet, siger Ulla Hyldgaard fra Karma Frisør i Thisted.

Da Mette Frederiksen (S) valgte at sende de mindste i skole og institution efter påske, men ikke åbne yderligere op, var hun skuffet, og hun ser gerne andre måder at åbne landet gradvist op på.

- Jeg er all-in for at åbne op i de tyndtbefolkede områder først. Jeg ved godt, at tal er taknemmelige, men her er meget få smittede på et meget stort område. Man skal være ualmindeligt uheldig for at støde ind i en, som har det, mener hun.

100 % tryg

Samtidig foreslår hun, at myndighederne kan certificere frisører, restauranter og andre virksomheder, så de må åbne, hvis de kan dokumentere, at de har styr på sikkerheden.

- Det ville være fint med mig, hvis det var et krav. Så må man jo ringe til voksen, der ved noget om sikkerhed, og få hjælp til det, foreslår hun.

Sidstnævnte gjorde Ulla selv for nylig. Gennem et netværksmøde online kom hun i kontakt med Mona Lagoni, direktør i Dansk Arbejdsmiljø, der udover mange års erfaring med at vejlede virksomheder om sundhed og sikkerhed, også har arbejdet som lungefysioterapeut på en intensiv afdeling.

- Mona og jeg har gået hele balladen igennem. Hver eneste behandling og hver eneste krog af salonen er tjekket af, så med de retningslinjer vi nu har indført, er jeg 100 % tryg ved at gå på arbejde, så snart vi får lov.

- Jeg har egentlig altid haft lidt en kæphest med hygiejnen og sendt mine piger i salonen hjem, hvis de har været det mindste sløje. Derfor kan jeg også forsvare at åbne, hvis bare vi fik lov, for mine piger er ikke nogle små grisebasser, lyder det fra frisøren.

Når salonen får lov at åbne, vil alle sakse og kamme blive skoldet af mellem hver kunde.

Ugeblade ingen adgang

Nu er der håndsprit på alle borde og vogne. Frisørerne får visirer og forklæder på. Saks og kam bliver skoldet, mens glattejern og andet sartere grej bliver sprittet af, og frisørerne skal smide arbejdstøjet i salonen, hvor det får en kogevask.

- Og ugebladene er røget helt ud, tilføjer Ulla i den lange opremsning af tiltag for at begrænse smitterisikoen.

- Meget af det er jo småting. Altså - at flytte en stol - herre gud, hvis det er det, der skal til. Selvfølgelig er mange af tingene ikke gratis. Jeg har købt visirer, forklæder, ekstra håndklæder og masser af sprit, der er steget voldsomt i pris, men hellere det og så komme i gang, siger hun og slår ud med armene.

- Vi har før haft en bakke en brandvarm klud med æteriske olier til hver kunde. Nu genindfører vi den og har håndsprit og creme til de tørre hænder på også, så det bliver lidt lækkert at passe på, fortæller Ulla Hyldgaard.

Alligevel anerkender hun, at det selvfølgelig også handler om økonomi for hende.

- Selvfølgelig. Hånden på hjertet - så vil jeg da også gerne tjene penge igen. Jeg er glad for hjælpepakkerne, men de rækker kun til en vis grænse. Mange små erhvervsdrivende er på randen af konkurs.

Kom sikkert i gang igen Mona Lagoni er direktør i Dansk Arbejdsmiljø, hvor hun rådgiver virksomheder om sundhed og sikkerhed. Hun har tidligere arbejdet som lungefysioterapeut på en intensiv afdeling. Hun har oprettet en gratis hotline til lokale virksomheder i Thy, hvor hun vejleder om forebyggelse af smitte med coronavirus ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her er hendes bedste råd til frisører, restauratører og andre erhvervsdrivende om, hvordan de kommer sikkert i gang igen, når myndighederne på et tidspunkt giver grønt lys. 1) Kortlæg din virksomhed ned til mindste detalje, så du bliver klar over, hvor der potentielt er risiko for smittespredning 2) Foretag de nødvendige tiltag. Det kan være vidt forskelligt fra virksomhed til virksomhed - men kan fx være at skabe mere plads mellem kunderne, optimere rengøringen eller anskaffe værnemidler 3) Tag det roligt. Når du har foretaget de rigtige ting og kender sikkerhedsprocedurerne, er der ingen grund til at være bange

--------- SPLIT ELEMENT ---------

- Spær bare broen for sjællændere

Danmark åbner skævt op efter påske, hvor de mindste igen kan komme i skole og institution. Men i stedet for kun at differentiere mellem unge og gamle kunne man også kigge på forskellen mellem land og by.

I Ekstra Bladet onsdag gav flere borgere i Brovst i Jammerbugt Kommune udtryk for, at de sagtens kunne forestille sig en model, hvor man åbnede samfundet op først, der hvor der er langt mellem husene.

Det samme har vi spurgt borgere i nabokommunen Thisted om.

Pia Veile, 47

- Man er nødt til at åbne op på en eller anden måde, hvis man skal have smitten spredt. Jeg er da med på, hvis de spærrer broen, så sjællænderne ikke kan bringe smitte med herop, når de tager på ferie.

Vagn Nørgaard, 74

- Jeg lever trygt med måden, Regeringen kører det på. Jeg er jo selv i risikogruppe, så jeg er godt tilfreds med, at de ikke har mere travlt.

Nawwar Rifai, 21

- Der er selvfølgelig færre mennesker her end i København eller Aarhus, men jeg tror ikke, at virus nødvendigvis skelner mellem om der er meget plads eller ej.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Borgmestre: Stoler på regeringen

Selvom lokale nordjyder er utålmodige efter at komme i gang med at genåbne butikker og virksomheder, skal de ikke regne med, at deres borgmestre presser på for at få en regionsvis åbning af det ellers knap så coronaramte Nordjylland.

- Jeg vil ikke kloge mig på, om vi skal åbne op for butikkerne. Jeg stoler på, at regeringen gør det rigtige. Det er frygteligt for erhvervslivet og alt det der, men risikoen er, at vi skal lukke det hele ned igen, hvis flere bliver syge, siger Ulla Vestergaard (S), borgmester i Thisted.

- Jeg går ikke ind for at lukke op for butikkerne i vores kommune. Det skal være ens alle steder. Vi kan jo ikke begynde at sætte grænsebomme mellem regionerne.

I Hjørring mener Arne Boelt (S), der ellers er kendt for at være en intern kritiker i Socialdemokratiet, at regeringen handler klogt:

- Det er klogt af regeringen, at man lige ser tiden an. Og jeg har svært ved at se, at man kan åbne op nogen steder, men ikke andre kan. Skulle Hobro for eksempel være med i en region, hvor butikkerne må åbne, mens dem i Randers må holde lukket? Vi er for lille et land til at lave den slags forskelle.

I Rebild siger borgmester Leon Sebbelin (R), at han godt kunne se et scenarie, hvor mindre butikker åbnede:

- Jeg havde nok personligt forventet, at man ville åbne op for de mindre butikker allerede i denne omgang, og at man ikke kun holdt det til daginstitutionerne og de små klasser. Jeg har selv haft en lille revisions-virksomhed gennem 22 år, så jeg har en stor forståelse for, at folk bliver klemt nu.

