Frisør må ikke åbne: - Det skriger til himlen

Thomas Hauberg er ved at hive hårene af hovedet i frustration over, at nogle frisørsaloner mandag har fået grønt lys til igen at åbne, mens hans og partneren Freddy Jørgen Nielsens salon med navnet ID4U i Bruuns Galleri i Aarhus fortsat skal være lukket.

Årsagen til det, Thomas Hauberg mener er et udtryk for frustrerende forskelsbehandling er, at hans salon med 10 ansatte i centrum af Aarhus befinder sig i et storcenter. Sådan et er Bruuns Galleri, der ligger i umiddelbar tilknytning til banegården i den jyske hovedstad.

- Det skriger til himlen, at vi nu kan stå og kigge på, at vores naboer og konkurrenter gerne må åbne og måske løber med nogle af vores kunder, mens vi fortsat skal være lukket.

- Jeg forstår ikke begrundelsen for denne forskelsbehandling. Hvorfor må Bilka så samtidig holde åbent og modtage tusindvis af kunder, spørger Thomas Hauberg, der ikke selv klipper, men har været administrativ chef for salonen - og en række andre rundt omkring i Jylland - siden 2006. Tre af dem er dog lukket inden for de seneste år, mens Thomas Hauberg og Freddy Jørgen Nielsen fortsat ejer en mindre salon i Bjerringbro udover den tvangslukkede i Aarhus.

Taber op mod 70.000 om måneden

Siden 8. april har ID4U modtaget lønkompensation fra staten. Det betyder, at Thomas Hauberg 'kun' skal betale 10 procent af lønnen til sine ansatte, mens resten klares af en af de mange hjælpepakker, som under coronakrisen har holdt skindet på næsen for mange erhvervsdrivende.

- Det har selvfølgelig været en hjælp, men vi har fortsat mange udgifter til eksempelvis husleje. Storcentre som Bruuns Galleri ved jo, at vi får økonomisk hjælp, så de har ikke givet huslejenedsættelse, siger Thomas Hauberg.

Thomas Hauberg er frustreret over flere ting i corona-sammenhængen - blandt andet at Kvickly i baggrunden gerne må holde åbent, selvom den også er en del af Bruuns Galleri i Aarhus. Foto Claus Bonnerup

Han anslår, at salonen i Aarhus taber mellem 50 og 70.000 kroner om måneden.

Thomas Hauberg har ellers hidtil bakket op omkring den midlertidige lukning af landets frisørsaloner.

Foreslog forgæves bagindgang

Det kan dog også for Aarhus-salonen få store konsekvenser, hvis myndighederne længe endnu fastholder tvangslukningen af salonen på grund af coronavirus.

- Vi skal nok få vores loyale kunder tilbage, når vi åbner igen. Jeg vil gå langt for ikke at lade vores livsværk smuldre, men hvis den her situation fortsætter flere måneder frem, så må jeg formentlig indgive min konkursbegæring, siger Thomas Hauberg og fortsætter:

- Vi er nu også ret uforstående over for, at andre butikker i Bruuns Galleri som Kvickly og et apotek gerne må holde åbent, mens vi ikke en gang må lukke folk sikkerhedsmæssigt forsvarligt ind i vores salon via en bagindgang.