Frisørerne åbner: - Mange trænger virkelig

Ulla Hyldgaard fra Thisted er klar til kunder, men hendes frisør-kollega fra Frederiksberg er bange for, at regeringens saksespark kan blive et selvmål

Nu bliver det igen muligt at få rykket ørene - altså at blive klippet. Folketinget har besluttet, at blandt andre frisører må åbne for kunder igen fra på mandag.

Det glæder Ulla Hyldgaard fra salonen Karma i Thisted. Hun er glad for, at forhandlingerne ikke gik i hårknude. Corona eller ej, så glæder hun sig til at se kunderne igen.

- Vi er fuldstændig klar og har været det i 14 dage, siger frisøren, der har indkøbt værnemidler og fået indført procedurer om at skolde udstyret og afspritte stolene efter hvert besøg.

Den første kunde kontaktede allerede Ulla Hyldgaard klokken tre natten til fredag, da folketingets forhandlinger var afsluttet.

- Det var en stamkunde og siden har telefonen ikke stået stille, siger frisøren, mens det bimler og bamler i baggrunden på de andre telefonlinjer.

Frisører bestormet af bookinger

Men det handler ikke om først til mølle hos Karma i Thisted.

- Det er et stort puslespil, hvor vi tager hensyn til de kunder, der havde tider lige efter nedlukningen i marts. De fik nye tider, da vi troede, at vi kunne åbne 30. marts og nye tider igen, da vi håbede på 14. april og nye tider igen, da frygtede, at vi skulle helt hen til 11. maj.

Imens er håret bare blevet længere og længere, så Ulla Hyldgaard og hendes ansatte er klar til at holde længer åbent i næste uge, for at kunne tage så mange kunder som muligt

- Har moden ændret sig i ventetiden?

- Nej, men der er mange, der virkelig trænger, og når vi har lidt mere at gøre godt med, så kan nogen måske få en anden slags frisure nu.

- Er du tryg ved at åbne?

- Ja, fuldstændig. Du kan godt sige, jeg er klipperolig.

Det er Belinda Hildebrandt fra Frederiksberg i København til gengæld ikke.

Belinda Hildebrandt mener ikke, det er forsvarligt at åbne for frisørerhvervet. Foto: Henrik Hildebrandt

Frisøren mener, at det er alt for tidligt at åbne, og at regeringen virker til at være overmodig. Deres saksespark kan blive til et dødeligt selvmål.

- Jeg kan ikke få det til at hænge sammen med, at vi skal holde afstand, og vi nu skal stå i nærkontakt med kunder i længere tid ad gangen.

I modsætning til Ulla Hyldgaard har Belinda Hildebrandt endnu ikke fået udstyret i orden i nedlukningsperioden.

- Vi kan ikke få fat i masker eller andre værnemidler. Jeg kan være medskyldig i, at mine kunder bliver smittet. Kan jeg have det på min samvittighed, hvis der er nogen, der dør? Jeg kommer ikke til at åbne op og arbejde. Både frisører og kunder er udsatte. Det føles som dommedag, når vi som gruppe er udvalgt til at få coronavirus på den måde.

En tredje frisør, The Mullet Cut Shop, på Vesterbro har gjort klar til at tage imod kunder fra mandag. Se hvordan kunderne bliver modtaget i salonen i videoen her. Privatvideo.

De må åbne Frisører

Fysioterapeuter

Kiropraktorer

Ergoterapeuter

Osteopater

Kliniske Diætister

Fodterapeuter

Optikere

Psykologer

Tandområdet, herunder kliniske tandteknikere, tandlæger og tandplejere

Høreområdet

Private hospitaler og klinikker

Skønheds- og massageklinikker

Kropsplejeklinikker

Spaklinikker

Tatovører og piercingklinikker

Øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter inde-bærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier.

Køreskoler

Domstole Myndighederne skal nu i dialog med de forskellige brancher for at aftale de praktiske forhold.