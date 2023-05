Friture-farvel: Grillbar-ejer med uheldig allergi

En kirurg, der pludselig bliver bange for blod. En brandmand, hvis hus brænder ned.

Og Martin. Ejeren af en grillbar, der pludselig bliver allergisk over for friture-olie.

Martin Lindstrøm Christensen fortæller, at han kan huske navnene på ca. 350 kunder. Han er indehaver af grillbaren Restaurant Den Fodkolde i Aalborg.

For omkring to uger siden blev han dog nødt til at lave et opslag på Facebook, hvor han annoncerer, at grillbaren pludselig er til salg.

Martin har nemlig udviklet en helt vildt uheldig allergi.

- Jeg havde haft kronisk nældefeber i halvandet år, men vi kunne ikke finde ud af, hvad det var før for nyligt, hvor vi konstaterede, at det var olie-dampene, som jeg ikke kunne tåle, fortæller han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Martin Lindstrøm Christensen er blevet allergisk over for dampene fra fritureolien. Foto: René Schütze

Martin forklarer, at han er nødt til at tage flere allergipiller i løbet af dagen.

Annonce:

- Det er jo heller ikke holdbart at skulle tage medicin for at kunne gå på arbejde, siger Martin og fortsætter:

- Antihistamin gør jo dig træt, så jeg har jo ingen energi til andet end arbejde. Jeg vil sgu have mit liv tilbage.

Farvel til branchen

Grillejeren fortæller, at han er meget ked af at sige farvel til erhvervet.

- Jeg har været selvstændig næsten hele mit liv, og det job, jeg har nu, er uden sammenligning det job, jeg har elsket mest, fortæller han.

- Det var en kæmpe bet at skulle acceptere, at man ikke kan lave det, som man synes, man er god til og holder af at lave.

Martin er ikke sikker på, hvor karrierevejen fører ham hen nu. Men han er ikke bekymret.

- Der er jo nogle ting, man ikke har gjort endnu i livet. Jeg har ikke prøvet at køre lastbil. Det er en af de ting, jeg har tænkt på at gøre. Jeg skal sgu nok finde arbejde, fortæller han.

Én ting er han dog sikker på.

Annonce:

- Jeg gider ikke være selvstændig mere. Nu vil jeg være lønmodtager, siger han med et grin.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er et sørgmodigt farvel til grillbaren for Martin. Foto: René Schütze

Grillbaren skal overtages

Martin leder derfor også ihærdigt efter en køber, der kan overtage grillbaren. Det skal nemlig ikke være hvem som helst.

- Jeg har sagt nej til to købere, fortæller han.

Det er nemlig vigtigt for Martin, at grillbaren føres videre i samme ånd.

- Den danske pølsekultur er ved at forsvinde. Den Fodkolde har eksisteret i 17 år, og den skal blive der, siger han og fortsætter:

- For mig er det rigtig vigtigt, at der er nogen, der bliver ved med at lave den gode bøfsandwich, den gode burger og servere nogle ordentlige pølser i noget ordentligt brød.