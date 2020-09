Frivillig: Det flyder med skrald på statsvejene

I dag er det World Clean Up Day og derfor tid til at rette fokus på de mange tons skrald, som ligger i naturen

Måske har du allerede lagt mærke til de mennesker, som med deres gule veste og gribetange går rundt og kigger ned i jorden - måske har du drønet forbi, uden at registrere det.

I anledningen af World Clean up day og Danmarks Naturfredningsforenings årlige indsamlingsdag har ekstra mange frivillige bevæget sig ud for at rydde op efter alle dem, der tillader sig at kaste deres affald i vores allesammens natur.

Svineriet ligger udenfor byen

En af dem er Allan Rasmussen fra Sønder Omme. Han er initiativtageren bag Facebookgruppen ’Naturens hånd’ i Billund kommune.

- Vi gør det selvfølgelig for at rydde op, men vi gør det også for at sætte fokus på, at skraldet slet ikke skal ud i naturen i første omgang. Meget af det landet i dyrelivet, i vandløbene og i mange tilfælde i os selv.

Allan Rasmussen startede Facebook gruppen for halvandet år siden. Opbakningen har været god, og gruppen fortsætter med at sætte fokus på naturen og god opdragelse. Foto: Anders Brohus

Lyder det fra Allan Rasmussen, der i dag står ved ABC Lavpris og deler gribetang, veste og skraldeposer ud til alle de frivillige, der skal ud og rydde op.

I Facebook gruppen ’Naturens Hånd’ er 275 medlemmer, som hele året sørger for at rydde op i grøfterne og vejkanterne rundt omkring i Billund kommune.

Et stort problem ligger dog ifølge Allan Rasmussen et helt andet sted og venter.



- Når man kommer udenfor byskiltet, er det Vejdirektoratet, som ejer vejene, og så er det ikke længere tilladt for os at gå derud. Problemet er bare, at det flyder med affald derude, siger Allan Rasmussen.

- Vi har haft en god dialog med Vejdirektoratet, men det er en politisk beslutning, hvor mange penge, der er sat af til oprydning. Og sådan som det er nu, er det simpelthen ikke godt nok.

Selvom det faktisk ikke er lovligt for de frivillige at gå derud, er det ikke altid, de kan holde sig fra det. En af dem er Jesper Christoffersen.

Jesper Christoffersen er med ude og samle skrald i dag. Det er dog noget, som ikke er nyt for ham. Foto: Anders Brohus

- Vi (Naturens Hånd red.) er bevægelsen, som gerne skulle kommunikere behovet ud for flere ressourcer. De strækninger, hvor Vejdirektoratet egentlig skulle rydde op, ligger der virkelig meget skrald. Der mangler simpelthen menneskelige ressourcer for at holde det rent.

- Vi kæmper for et politisk større initiativ, hvor der er fokus på, hvad konsekvenser det kan have, når der ikke bliver ryddet op.

Det er ok, at lade noget ligge

Søren Andersen, der er områdechef hos Vejdirektoratet genkender godt kritikken.

- Vi har en løbende dialog med de frivillige, og det er ikke første gang, jeg hører, hvad du fortæller mig nu. Men det er sådan, at det serviceniveauet vi har, er politisk bestemt. Vi har udliciteret opgaven til flere forskellige entreprenører, og de har helt faste rammer, som de skal holde sig indenfor, når det rydder op. Her er det faktisk tilladt for dem, at lade noget ligge. De har ikke til opgave, at gøre det fuldstændig clean, siger Søren Andersen.

Men synes du, at det er godt nok, at naturen ikke bliver ryddet helt op?

- Jeg ønsker jo aller helst, at folk lader være med at smide deres skrald i naturen i første omgang. På den måde vil vi spare både rigtig mange penge og ressourcer, som vil kunne blive brugt andre steder. Når det så er sagt, så samler vi faktisk omkring 6-700 ton skrald op om året på vores 4500 kilometer vejstrækning.

Ønsker du flere penge fra politikerne?

Jeg synes altid, at det er dejligt med en pæn natur, men igen, så gør vi allerede en hel masse. De aftaler vi har med vores forskellige entreprenører bliver overholdt, og vi laver jævnligt stikprøvekontroller. Jeg anerkender dog, at der stadig ligger skrald derude, og jeg kan kun opfordre til, at folk lader være med at smide det i naturen.

Resultater de seneste fem år Her er resultaterne for de seneste fem års affaldsindsamling 2019

156.000 kilo affald. Blandt andet 110.000 dåser

Knap 200.000 deltagere, heraf cirka 146.000 børn fra skoler og institutioner 2018

173.000 kilo affald. Blandt andet 102.000 dåser

Knap 200.000 deltagere, heraf cirka 141.000 børn fra skoler og institutioner 2017

155.000 kilo affald. Blandt andet 107.000 dåser

160.000 deltagere, heraf cirka 125.000 børn fra skoler og institutioner 2016

182.000 kilo affald. Blandt andet 139.000 dåser

153.000 deltagere, heraf cirka 123.000 børn fra skoler og institutioner 2015

132.000 kilo affald. Blandt andet over 120.000 dåser

110.000 deltagere, heraf cirka 90.000 børn fra skoler og institutioner

Julie Qvist Andersson

- Jeg kunne aldrig finde på at smide noget, vi har altid taget stor hånd om naturen. Tværtimod samler jeg selv op, når jeg går tur.

Hvad tror du vil hjælpe, for at få folk til at lade være med at smide skrald?

- Måske flere skraldespande op rundt omkring, det kunne være en god ide.

Foto: Anders Brohus

Michael Lund Pedersen

- Jeg er selv kommet til at smide noget, det må jeg indrømme. Hvis jeg opdager, forsøger jeg dog så vidt muligt at samle det op. Jeg samler selv op, hvis jeg går forbi noget, der er smidt, og jeg ikke er på vej til en fest eller noget, hvor jeg ikke kan have det med.

Hvad tror du vil hjælpe, for at få folk til at lade være med at smide skrald?

- Jeg tror, at man skal have lige mere fokus på det politisk og mere information.

Foto: Anders Brohus

Sophie Lund Møller Nielsen

- Jeg kunne aldrig finde på at smide noget. Mine forældre har opdraget mig til at samle op, så det gør jeg altid, når jeg selv går.

Hvad tror du vil hjælpe, for at få folk til at lade være med at smide skrald?

- Flere skraldespande og mere information.