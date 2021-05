Frivillig vaccine: Hver tredje vil sige ja

En undersøgelse viser, at hver tredje dansker under 50 år er klar til at tage imod en skrottet vaccine

Ja tak.

Sådan lyder det fra 33 procent af danskerne under 50 år, når det kommer til at blive stukket med AstraZeneca eller Johnson&Johnson-vaccinerne.

Det viser en ny undersøgelse, Megafon har foretaget for Politiken og TV2.

Vaccinerne er ellers pillet ud af det danske vaccinationsprogram mod corona på grund af en række alvorlige bivirkninger.

Et flertal i Folketinget har dog åbnet for, at man skal kunne vælge at tage imod de allerede indkøbte vacciner helt frivilligt.

Og det er en mulighed, især mænd under 50 er interesseret i, skriver Politiken.

Københavnere mest villige

Næsten halvdelen af de adspurgte mænd under 50 - 47 procent - siger ifølge undersøgelsen ja tak til de frivillige.

Anderledes ser de ud med kvinderne, hvor kun hver femte vil lade sig stikke med en af de to droppede vacciner.

Undersøgelsen viser også, at de 18-29-årige er mest friske på at lade sig vaccinere.

Lidt mere end hver tredje af de adspurgte i hovedstadsområdet ville lægge arm til en frivillig vaccine, imens det kun gælder hver femte nordjyde.

Dog er det også 51 procent af de adspurgte, der slet ikke vil tage imod nogle af de to vacciner.

Større risiko

Da Johnson&Johnson-vaccinen mandag blev pillet ud af det danske vaccinationsprogram, rykkede den samlede plan for danskernes vaccination mod corona fire uger længere ind i august.

Sundhedsstyrelsen vurderer ifølge Politiken, at der blandt de 30-årige, der skal vente længst tid på at blive vaccineret, er større risiko for at blive ramt af alvorlige bivirkninger fra vaccinen end at blive indlagt på intensiv med corona.