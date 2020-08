Frømandskorpset undersøges efter strippersag

Forsvarets Auditørkorps undersøger en strippersag fra Frømandskorpset.

Det skriver Jyllands-Posten, efter at forsvarsmediet Olfi.dk har beskrevet en episode, hvor chefen for Frømandskorpset tog del i et stripshow på korpsets base.

Det er forbudt ifølge Forsvarets personalepolitik.

Strippersagen indgår i en større auditørkorps-undersøgelse om muligt embedsmisbrug i Frømandskorpset, skriver Jyllands-Posten.

I weekenden afslørede det kritiske forsvarsmedie Olfi, at Jægerkorpsets chef havde haft en stripper på skødet i 2018, selvom stripshows har været ulovlige i forsvaret siden 2012.

Episoden i 2018 foregik ifølge mediet til korpsets sommerfest på Marinestation Kongsøre.

Du kan se billedet her.