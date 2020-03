Et utroligt billede fra Hubei-regionen, hvor coronavirus-udbruddet startede. Her indtages frokosten præcis to meter fra hinanden

Der er gode nyheder fra Hubei, hvor coronavirus-udbruddet startede.

Myndighederne har netop lempet nogle af de strenge restriktioner i området, men det betyder ikke, at man ikke stadig skal være forsigtig og holde afstand.

Anbefalingen er at holde mindst to meters afstand, og det bliver taget alvorligt. Meget alvorligt.

Et billede fra Dongfeng Honda i virussens epicenter Wuhan viser, hvordan medarbejderne indtager deres frokost præcis to meter fra hinanden.

Blandt andet har arbejdere på bilfabrikker fået lov til at tage tilbage på arbejde, ligesom de forventer at åbne op for offentlig transport igen 8. april.

Af frygt for en anden bølge af virussen skal ramme landet har kineserne dog stadig ikke åbnet helt op.

De fleste regioner i landet har stadig forbud mod at rejse ind og ud.

USA's Brostrøm dybt frustreret: Seriøst, hvad skal jeg gøre?

Se også: Speciallæge: Det her vil måske ende med at have kostet én-to milliarder kroner per menneskeliv

Beskyldt for at lyve

Selv om Hubei-regionen har haft flere dage uden nye tilfælde af personer smittede med coronavirus, så frygter kritikere, at myndighederne i landet skjuler sandheden for befolkningen og omverdenen.

Også USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, beskylder Kina for fortsat at tilbageholde information om coronavirus.

Det sker i et interview med radioprogrammet Washington Watch tirsdag lokal tid.

- Min bekymring er, at denne mørklægning, den misinformation, som Kommunistpartiet står bag, stadig nægter verden den information, som den har brug for, for at vi kan forhindre yderligere smittetilfælde, og at noget lignende sker i fremtiden, siger han i programmet.

I Kina har der været knap 81.000 bekræftede smittetilfælde, knap 3300 dødsfald og over 73.000 raskmeldinger.

Tirsdag registrerede Kina officielt 47 nye smittetilfælde - hvoraf alle ifølge kinesiske myndigheder var importeret.