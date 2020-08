Frossen kylling fra Brasilien testet positiv for coronavirus

Lokale myndigheder i den sydkinesiske by Shenzhen oplyser, at de har fundet coronavirus på importerede frosne kyllingevinger fra Brasilien

Lokale centre for sygdomsbekæmpelse i Kina kunne ud fra en overfladetest på frosne kyllingevinger konstatere, at kødet var inficeret med coronavirus.

Det skete under en kontrolprøve på kød og skaldyr, skriver flere udenlandske medier, herunder nyhedsbureauet Reuters.

De kinesiske myndigheder har testet importerede varer siden juni, da de fandt en sammenhæng mellem et nyt udbrud af coronavirus i Beijing til et madmarked.

Anden gang på to dage

Dagen forinden havde en anden kontrolprøve også påvist coronasmitte på en overflade af en pakke frosne rejer fra Ecuador.

Det får nu myndighederne til at hæve niveauet af kontrol.

Ifølge Reuters har de kinesiske myndigheder opsporet alle, der potentielt har været i kontakt med de inficerede produkter. Alle tests har vist sig negative.

WHO maner til ro

De lokale myndigheder i Kina frygter, at de inficerede madvarer kan medføre nye udbrud af coronavirus i Kina.

Men der er ifølge internationale sundhedsmyndigheder som WHO lav risiko for, at man kan blive smittet gennem fødevarer og emballage.

WHO har endnu ingen beviser for, at smitten kan sprede sig gennem produkterne, skriver CNN.