Frost over hele landet på vej: Her kan der komme sne

Vi har en kold weekend i møde med frostgrader i store dele af Danmark natten mellem lørdag og søndag.

Og der er spæde chancer for sne søndag, oplyser DMI.

- Det er meget lidt sne, hvis der kommer noget. Men der kan godt komme lidt hvidt med i bygerne. Ellers vil der være sol meget af tiden, siger vagthavende meteorolog ved DMI Thyge Rasmussen.

Hvis der falder sne, vil det ske i den nordlige del af Jylland.

- Det bliver absolut ikke godt nok vejr til at kælke eller lignende. Det er det stadig for tidligt at glæde sig til, siger meteorologen.

Frostgrader

Siden sommer har der kun været frostgrader lokalt omkring Billund, mens resten af landet er sluppet.

Men i weekenden vil temperaturen i store dele af landet komme under frysepunktet.

- Det bliver nogle kolde aftener i weekender. Vi forventer et par graders frost på Sjælland og i midten af Jylland.

Natten mellem lørdag og søndag bliver det mellem to og tre minusgrader. I dagstimerne lørdag bliver det mellem fem og otte grader, og søndag ligger temperaturen mellem frysepunktet og fem grader, skriver DMI i deres syvdøgnsudsigt.

- Så har man sarte planter i haven, er det en god idé at tage dem ind inden weekenden, siger Thyge Rasmussen.

Efter weekendens kolde vejr, ser set dog ud til, at der er varme på vej.

- Vi skal igennem en mandag og tirsdag med blæst og masser af regn. Når det er overstået, kommer der varmere luft til os igen, siger han.