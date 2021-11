Frosten holder sig stort set på afstand i en uge med en del sol

Vinteren nærmer sig, men denne uge holder temperaturerne sig hovedsageligt i plus, og der kommer også en del sol de kommende dage.

Natten mellem torsdag og fredag kan der i det indre Jylland dog komme let frost, og vejret begynder samtidig at blive lidt mere ustadigt. Op til weekenden sætter mere køligt vejr ind.

Det fortæller Martin Lindberg, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), mandag morgen.

- Det har været køligt i nat med frost, men mandag får vi pænt vejr med sol de fleste steder og temperaturer mellem tre og seks grader. Det bliver varmest i de vestlige egne, siger han.

Solen sætter sig især igennem i formiddagstimerne.

- I Jylland bliver det fra midt på dagen mere skyet efterhånden, mens de østlige egne fortsat vil få sol, siger Martin Lindberg.

Mandag aften kan der falde lidt regn. Især i Nordvestjylland.

Næsten tørt

Natten til tirsdag klarer det op fra nordvest, og Nordjylland samt de østlige egne kan igen se frem til en del sol, når dagen toner frem. Det bliver desuden en smule varmere med mellem syv og ti grader.

Med undtagelse af den sydvestlige del af landet, som kan få stedvis regn, holder det tørt.

Onsdag er der i især de østlige dele igen mulighed for solskin, men skyerne får hen over dagen overtaget over hele landet, og der er også udsigt til en smule regn og op til ti graders varme.

Natten til torsdag bliver en våd omgang over hele landet.

- Torsdag klarer det op fra nordvest med nogen sol, men der kommer også enkelte byger, og så begynder det at blive lidt køligere med seks til otte grader.

De indre dele af Jylland kan natten til fredag få let frost.

Fredagen bliver regnfuld, skyet og et nøk køligere med mellem tre og seks grader.

- Det skyldes et lavtryk, der kommer ind fra Norskehavet, siger Martin Lindberg.