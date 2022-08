Frugtkrig mellem EU og Afrika koster millioner

Sydafrika raser over nye EU-regler, som får millioner af frugter til at rådne op på skibe i Europa netop nu

Måske du nyder et kold glas appelsinjuice her i varmen, men bag det glas, er der gang i en vaskeægte frugtkrig.

For lige nu ligger millioner og atter millioner af citrusfrugter og rådner på kæmpe skibe rundt omkring i Europa.

Det sker på grund af nye EU-regler, som trådte i kraft, efter frugterne var blevet læsset og transporteret mod Europa.

Det skriver Business Insider.

Milliardindustri

I Sydafrika er citrusproduktionen en milliardindustri og over en tredel af produktionen går som eksport til Europa.

Men i juli måned i år trådte nye EU-krav til eksporten i kraft, som forlanger, at alle frugter skal køles ned til -1 og 2 grader, inden de eksporteres og samtidig skal holdes nedkølet i 25 dage under selve transporten.

Formålet med de nye regler er at forhindre spredning af en bestemt type møl, som findes i mange afrikanske lande.

Annonce:

Det har fået store konsekvenser for Sydafrika, fordi der ifølge de sydafrikanske landmænds fællesorganisation, CGA, allerede var adskillige skibe på vej mod Europa, da disse nye reglerne blev vedtaget.

CGA har tidligere oplyst, at frugt til en anslået værdi af 280 millioner kroner nu risikerer at blive destrueret af myndighederne.

Klaget til WTO

De nye EU-regler kommer midt i højsæsonen for Sydafrikas appelsinsæson, hvor eksporten som nævnt allerede var i fuld gang.

Derfor har Sydafrika indgivet en klage til Verdenshandelsorganisationen, WTO, hvor de påstår, at de nye regler ikke er baseret på videnskab og samtidig er diskrimminerende.

Derudover klager Sydafrika også over, at reglerne blev fremlagt i EU 21. juni og allerede trådte i kraft 14. juli.

EU-Kommissionen ryster dog ikke i bukserne over sådan en klage og har allerede meddelt, at de føler sig sikker på, at de nye tiltag lever op til WTO's regler.

Annonce:

- Målet med EU's plante- og sundhedssikkerhedskriterier er at beskytte unionens territorium mod den potentielt betydelige indvirkning på landbruget og miljøet, hvis dette skadedyr skulle etablere sig i unionen, lyder det fra en talsmand for EU-Kommissionen.

Et af de foreslåede kompromisser er at give dispensation fra reglerne i år og først håndhæve dem fra næste år.

Det vil unægteligt gavne citrusindustrien i Sydafrika meget, da det allerede er en presset branche efter coronakrisen og krigen i Ukraine.