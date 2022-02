Frustrerede borgere sidder i kø: Må vente over en time på akuttelefon

Der er fortsat problemer med lange ventetider på hovedstadens udskældte akuttelefon.

Borgere, der ringer 1813 for at få lægehjælp, må i mange tilfælde vente længe.

Ifølge en ny opgørelse fra Region Hovedstaden måtte 17 procent af dem, der i sidste uge ringede for akut sundhedshjælp, vente mere end én time.

Det skriver Berlingske.

Avisen skriver, at ventetiderne er eksploderet hen over vinteren.

Siden november har mellem 15 og 20 procent af dem, der har ringet 1813, måttet vente en time eller længere.

Kun i enkelte uger har andelen været nede på omkring ti procent.

Tallene vækker kritik fra foreningen Danske Patienter.

- Det er dybt alvorligt og skaber utryghed, når folk skal vente så længe på at komme igennem, hvis man har smerter, eller et barn har høj feber. Det er en akuttelefon, og derfor skal borgerne selvfølgelig kunne forvente at få hurtig hjælp og svar på, hvor alvorligt det er, og hvad der eventuelt skal gøres. Det hér er helt uholdbart, siger direktør i Danske Patienter, Morten Freil til Berlingske.

Hovedstadens akuttelefon modtager op til 20.000 opkald om ugen.

Der har længe været problemer med de lange ventetider.

Den politiske målsætning for 1813-ordningen lyder, at langt størstedelen - over 70 procent - af opkaldene skal besvares inden for tre minutter.

De nye opgørelser viser, at der er langt til det mål. Derfor skal der udarbejdes en handleplan, som nedbringer svartiden, har det lydt fra et flertal af hovedstadens regionsrådspolitikere.

En taskforce skal lave en sådan plan klar inden sommerferien.

Det afgørende problem er ifølge de regionale politikere, at der mangler medarbejdere til at tage opkaldene.

Før jul manglede der ifølge avisen cirka 40 procent af de bemandende sygeplejersker, som der er brug for.