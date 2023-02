Frustrerede kunder går amok over fastelavnsboller

Fastelavnsbolle-sæsonen er gået på hæld.

Og i denne søde fastelavns-tid skal der åbenbart ikke mere til end mangel på boller med creme, før folk hæver stemmen.

Det har de ansatte ved bageriet Alice på Amager oplevet, og de er blevet direkte overfuset af utilfredse kunder, der er gået forgæves efter det populære bagværk.

Det har fået bageriets ejer, Anders Lorenz, til at komme med en offentlig opsang på Instagram.

Fald dog ned

Ekstra Bladet har efterfølgende talt med ejeren, der fortæller, at bageriet dagligt laver 200 fastelavnsboller, og prisen er 45 kroner stykket.

Men når de løber tør, så er den gal.

- Det har været svært at imødekomme efterspørgslen omring det. Langt de fleste har været forstående, men der har været nogle få, som fylder rigtig meget. Vi havde et team, som var frustreret og uforstående omkring, at de skal have det sådan på arbejdet, fortæller Anders Lorenz til Ekstra Bladet.

Han giver ikke meget for den attitude, som de frustrerede kunder har.

- Folk skal falde lidt ned, det er bare dej med flødeskum - altså sådan, kom videre, måske vi bare skulle falde lidt ned, det er bare kage, og der er værre ting i verden.

Voksen-skælud

Anders Lorenz fortæller også, at det har været svært for hans medarbejdere at gå på arbejde, når de dagligt bliver svinet til af rasende fastelavnsbolle-kunder.

- Vi har været pressede over andre folks attitude, og det er svært at holde hovedet oppe, når man bliver svinet til, fordi der ikke er nok kage til folk. Vi er blevet svinet til dagligt. Og det er vi kede af skal gå ud over dem, som er rigtig søde.

- Det der med at få voksen-skældud, det er noget af det værste i verden. Når man så føler, at vi gør alt, hvad vi kan, siger han til Ekstra Bladet.

