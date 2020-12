Frustreret barejer: - Vi har virkelig gjort alt

Restauranter og barer lukker ned i 38 kommuner, og det gør ondt på barerne, som har gjort alt for at overholde restriktionerne

Tirsdag bliver den sidste kop gløgg sendt over disken på Sørens Værtshus i København.

December er den måned, som finansierer de efterfølgende måneder for Sørens Værtshus, fordi omsætningen normalt er høj juletiden, fortæller Vicki Larsen, der har haft baren i over 20 år.

- Det er virkelig en ærgerlig periode for os, at der bliver lukket ned. Det er i den her periode, at vi også kan tjene nogle penge, siger hun og fortsætter:

- Folk er ude og købe julegaver, og så kommer de ind og får et glas gløgg. Det er gennem hele dagen, at vi har kunder.

Vicky Larsen ejer Sørens Værtshus i København. Hun fortæller, at den nye delvise nedlukning koster hele værtshusets omsætning. Foto: Stine Tidsvilde

Disse kommuner rammes De 38 kommuner, de nye restriktioner omfatter, er: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus.

Festen rykker i privaten

Barejeren tror ikke på, at nedlukningen af barer vil have nogen effekt.

- Jeg tænker ikke, at det hjælper så meget. Jeg tænker ikke, at de unge holder op med at feste af den grund. De finder bare andre veje, siger hun.

2046 nye smittede med coronavirus i Danmark

Vicky Larsen peger på, at barerne har strenge restriktioner for deres gæster - og det er regler, som hun ikke mener bliver overholdt i private hjem.

- Der er jo en masse konsekvenser for os, hvis vi ikke overholder, at de ikke må danse, at de skal sidde ned, at de har mundbind på, og at de kun må være de mennesker i lokalet, som der er målt op til. Vi har virkelig gjort alt, siger hun og tilføjer:

- Nu, hvor de lukker det hele ned, så tænker jeg bare, at der kommer en masse store fester. Det bliver bare fest på fest.

Overblik: Her er alle de nye restriktioner

Forventer kompensation

For Sørens Værtshus betyder den nye nedlukning, at hele omsætningen forsvinder.

- Men jeg går selvfølgelig ud fra, at hvis vi får et påbud om, at vi skal lukke, så får vi kompensation, siger Vicky Larsen.

Sundhedsstyrelse anbefaler maks. ti til jul og nytår

Hun fortæller videre, at værtshuset ikke fik kompensation for deres varelager, sidst de blev tvunget til at lukke, og det kostede dyrt i tabte varer, som overskred holdbarhedsdatoen.

Sørens Værtshus har allerede forinden den nye nedlukning skåret 36 procent af åbningstiderne, og det er gået ud over de sene nattetimer, hvor der virkelig kommer penge i kassen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sørens Værthus har længe været ramt af restriktioner, der har kostet dem dyrt.

Barejer provokeret: - Køen til 7-Eleven var 100 meter lang