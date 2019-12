Frustreret Carsten: Familiens gravsted bestjålet for fjerde gang

Flere gange har Carsten Belmark oplevet, at ting er blevet stjålet fra svigerforældrenes gravsted

Da Carsten Belmark fredag inden jul tog til Kirke Værløse Kirke for at besøge sine svigerforældres gravsted, fik han sig en slem overraskelse.

Lanternen, som han og hustruen havde stillet på graven, var pist væk. Og Carsten var ikke et sekund i tvivl om, at den var blevet stjålet.

- Jeg blev stiktosset, siger Carsten Belmark til Ekstra Bladet.

- Den var stor og tung, og vi havde gravet den rigtig langt ned i jorden. Så den kan ikke være blevet blæst væk, siger han og tilføjer, at man har skullet træde på graven for at kunne få fat i lanternen.

Sad godt fast

Carsten Belmark fortæller, at det ikke er første gang, noget lignende er sket. Fire gange er lys og pyntegenstande blevet stjålet fra hans svigerforældres gravsed, og tre af gangene er det sket i juletiden.

- Vi går jo og passer og plejer graven, siger Carsten.

- Så derfor er det enormt frustrerende, at nogen stjæler de ting, vi sætter op.

Ifølge Carsten er der før blevet taget blomster, en lampe med solceller og nogle store gravlys fra graven.

Artiklen fortsætter efter billedet ...



Her ses den store, røde lanterne, som Carsten Belmark fredag inden jul opdagede var væk. Privatfoto

Også Carstens hustru er påvirket af tyverierne.

- Hun blev selvfølgelig også vred og ked af det. Det er jo hendes forældre og søster, som ligger der, siger Carsten Belmark.

Han oplyser, at han har været i kontakt med personalet på kirkegården, og at de har bekræftet, at det ikke er dem, der har fjernet lanternen.

Til Ekstra Bladet fortæller kirkegårdsleder Jan Madsen, at der generelt ikke er problemer med tyveri på Værløse og Hareskov sognenes kirkegårde.

- Det sker, men der er langt imellem, og vi er heldigvis overordnet set forskånet for både tyveri og hærværk, siger Jan Madsen.

Han oplyser, at personalet selvfølgelig holder øje med gravene.

- Men vi er jo ikke derude, når vi ikke er på arbejde, siger han.