Frustreret Formand: - Alle har lyst til at skrive til Mette F.

Formanden for Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere melder om dybt frustrerede medlemmer. Hjælpepakkerne er umulige at gennemskue og nedlukningen trækker tænder ud

Frustration.

Sådan beskriver formanden for Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere (DOFK), Connie Mikkelsen, den følelse, som en stor del af hendes medlemmer sidder med lige nu.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Camilla Pedersen er havnet i en økonomisk kattepine, og Camilla Pedersen er langt fra den eneste forsikrer Connie Mikkelsen.

Ramt af hjælpepakke-tvist: - Helt grotesk!

En flere måneder lang nedlukning og uigennemskuelige hjælpepakker har ifølge formanden sat sine spor.

- Det er jo rigtig fint, når politikerne stiller sig frem med hjælpepakker og siger: Nu har vi været gavmilde igen. Glem det. Det har I ikke, siger Connie Mikkelsen.

Loftet for kompensation bliver hævet

- Udfordringen er, at vi ikke har fået noget på skrift, så vi kan ikke se alle noterne og besvare alle spørgsmålene. Det er en gætteleg, og pengene udfylder kun huller i form af udgifter.

Og spørgsmålene er mange: Gælder reglen fuldtidsansatte, hvis man har to ansatte på deltid? Gælder reglen om udbetaling gennemsnittet af lønnen, eller mister man retten til 33.000 i kompensation, hvis en af månedslønningerne overstiger 23.000?

- Folk er frustrerede. Mere og mere frustrerede, fordi de er klemt på deres økonomi. Vi kunne aldrig finde på det, men på Facebook skriver folk, at de har alle sammen lyst til at skrive til Mette Frederiksen, at de nu bliver hjemmefrisører og åbner fra 1. marts, siger Connie Mikkelsen.

Enlig mor uden penge

Samtidig har hun talrige af eksempler på, hvordan medlemmerne ringer ind med alverdens spørgsmål om hjælpepakkerne. Men hun må sige stort set det samme til dem alle. Hun kan ikke give et svar.

Blandt andet har Connie Mikkelsen talt en enlig mor, der har været nødt til at udbetale mere end 23.000 til sig selv for at forsøge sine børn. Det betyder nu, at hun får 23.000 i kompensation og ikke 33.000, da reglerne rammer med tilbagevirkende kraft.

- Det er jo fra en kassekredit, at hun har fået pengene, så det er bankens penge. Nu bliver hun så straffet. Rigtig mange tror, at vi er forkælede, og politikerne kan stå og sige, at 'nu har vi været gode ved de selvstændige'. Nej. Så simpelt er det ikke, siger Connie Mikkelsen til Ekstra Bladet.

Sidste advarsel

Frisør eller Bilka

Foruden de mange spørgsmål om hjælpepakke-junglen, så er der en anden ting, der er ved at blive for meget. Den skæve nedlukning.

Også selv om DOFK naturligvis har respekt for myndighedernes tiltag.

- Vi vil så gerne åbne, når det er forsvarligt. Til forskel for en bager eller Bilka, så ved vi lige nøjagtigt, hvem, hvornår og hvor vores kunder har været.

- Vi risikerer ikke, at der pludselig står fire mennesker samlet om en disk. Vi synes, at vi har rigtig meget styr på det, og så kan vores klinikker tilmed være klinisk rene, siger Connie Mikkelsen.

Samtidig undrer hun sig over, at alle folk på tv kan se helt nyklippede ud.

- Det er frustrerende, når man kan se tv-værter, kendte mennesker og alle mulige andre være nyklippede. Det er sgu lidt usmageligt. Der må være virkelig mange, der pludselig har fået en kone eller et familiemedlem, der er uddannet frisør, siger hun.