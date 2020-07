Frygt for anden bølge i Europa

I Tyskland registrerede man fredag dobbelt så mange smittede som de foregående dage. Sundhedsminister Jens Spahn er især bekymret over de unge, festglade tyskere, der lige nu befinder sig på de spanske ferie-øer Ibiza og Mallorca. Ministeren har annonceret, at den tyske regering planlægger at indfører obligatorisk karantæne for de hjemvendte turister, som man har gjort i Storbritannien.