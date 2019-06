Frygt for Angela Merkels helbred: Fik voldsom rystetur i 60 sekunder

Den tyske kansler nedtoner selv 'rysteturen' og fortæller, at hun var dehydreret - se den voldsomme reaktion her

Tidligere i dag blev der skabt bekymringer og frygt for den 64-årige tyske forbundskansler, Angela Merkels, helbred. Hun fik nemlig en voldsom 'rystetur', der varede i hele 60 sekunder i forbindelse med statsbesøget fra den nye præsident i Ukraine, Volodymyr Zelenskij.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og Bild.

'Rysteturen' fandt sted, mens Angela Merkel stod side om side med Volodymyr Zelenskij i forbindelse med en ceremoniel begivenhed i Berlin, hvor den ukrainske præsident var inviteret op for at besøge hendes regeringskontor.

Angela Merkel virkede meget usikker på benene og stod og rystede med hele kroppen gennem længere tid. Hun så virkelig utilpas ud. Men senere på dagen nedtonede den tyske forbundskansler sin usædvanlige 'rystetur' og forklarede, at hun blot havde været dehydreret på grund af sol og kraftig varme i Berlin.

Ca. 90 minutter efter den bekymrende situation blev Merkel på en pressekonference spurgt, hvordan hun havde det fysisk nu? Hertil svarede Angela Merkel med et smil:

- Jeg har siden episoden drukket mindst tre glas vand, hvilket jeg virkelig havde brug for. Men nu har jeg det ganske udmærket, forklarede den tyske forbundskansler.

Halvanden time efter den meget omtalte periode meldte Angela Merkel ud, at hun havde det ganske udmærket. Foto: Ritzau Scanpix

Den ukrainske præsident Zelenskij jokede ved samme lejlighed diskret med, at han ville have reddet Angela Merkel, hvis der havde været behov for det.

- Hun stod lige ved siden af mig og var i fuldstændig sikkerhed, forklarede Zelensky.

I næste måned fylder Angela Merkel 65 år. Hun bliver stadig kaldt for EU's mest indflydelsesrige leder og er samtidig blevet kaldt den mest magtfulde kvinde i verden. Angela Merkel har selv meldt ud, at hun vil forlade politik, når hendes nuværende periode som forbundskansler udløber i 2021.