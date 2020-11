Frygt for dominoeffekt efter indrejseforbud

Dansk Industri frygter, at flere lande vil følge trop med Storbritannien og lukke for rejser fra Danmark

Fra kl. 4 lørdag morgen lukkede Storbritannien for al indrejse fra Danmark.

Det skyldes en bekymring for, at den muterede covid-19-smitte - som stammer fra mink - skal sprede sig til de britiske øer.

Hos den store erhvervsorganisation Dansk Industri (DI) holder man lige nu i vejret i frygt for, at flere lande skal følge trop.

- Storbritannien henviser i sin begrundelse for indrejseforbuddet direkte til mink-smitten, og vi er selvfølgelig bekymret for, at det kommer til at skabe en dominoeffekt, siger DI-direktør Michael Svane.

- Er det jeres fornemmelse, at andre lande er på vej til at følge trop?

- Det har vi ikke hørt om, men det er klart, at vi følger det tæt. Det ved jeg, at Udenrigsministeriet også gør via ambassaderne. Nøglen til at undgå den her dominoeffekt er, at vi er helt resolutte omkring at kvæle mink-smitten i Nordjylland.

Ekstra Bladet arbejder på en kommentar fra Udenrigsministeriet.

Storbritannien stopper alle rejsende fra Danmark

En række selskaber rammes

Storbritanniens indrejseforbud fra Danmark gælder ikke fragt af varer, og det glæder Dansk Industri.

- Men man skal også huske, at en stor del af vores eksport er serviceydelser. Det kan være en montør, der skal over for at installere noget. Eller en ingeniør, som skal over og teste et system. Den slags rejser bliver også forbudt, og det kommer til at ramme en række selskaber, siger Michael Svane.

- Hvilken betydning vil det have for erhvervslivet, hvis der kommer en dominoeffekt?

- Eksporten har jo allerede tabt en hel del under coronakrisen, og hele genstarten af dansk eksport vil blive udfordret af et bredt indrejseforbud. Det vil være ulykkeligt, men så længe vi kan sende de fysiske varer, går det nok ikke helt galt.

Ubekymrede giganter

Danish Crown er en af de store eksportører til Storbritannien. Men her får indrejseforbuddet ikke den store konsekvens på den korte bane, vurderer pressechef Jensen Hansen.

- Trailerne med bacon afleveres typisk på havneterminalen i Esbjerg, hvorefter de overtages af andre godschauffører i Storbritannien, siger han.

Heller ikke Carlsberg forventer at blive påvirket af indrejseforbuddet.

- For de varer, vi sælger i Storbritannien, bliver produceret derovre, siger pressechef Kasper Elbjørn.