Frygt for massesmitte efter besøg på stripklub

Det er usikkert, at myndighederne i den canadiske storby Toronto kan finde frem til stripklubbens gæster, der kan have brugt falsk id for at komme ind

Op mod 550 personer kan være blevet smittet med coronavirus efter et besøg på en populær stripklub i Canada.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i den canadiske millionby Toronto, efter at en medarbejder på klubben Brass Rail Tavern er testet positiv for virussen.

Smitteudbruddet på stripklubben sker kun få dage efter genåbningen af stedet. Nu forsøger myndighederne at inddæmme smitten.

Falsk id

Den smittede medarbejder har arbejdet fire vagter på Brass Rail Tavern siden begyndelsen af august. Derfor er sundhedsmyndighederne nu nødt til at række ud efter de godt 550 gæster, der har besøgt klubben, efter at den åbnede igen.

Det er dog tvivlsomt, hvor mange af disse personer, der kan opspores, mener professor.

- Det er usikkert, om man kan finde de her 550 mænd, når halvdelen af dem givetvis har brugt falsk id for at komme ind, siger professor i infektionssygdomme ved Toronto Universitet Andrew Morris ifølge The Guardian.

Frygter for forhold

Det er efterfølgende kommet frem i offentlighedens lys, at stipklubben ikke overholdt krav om social distancering. Der blev heller ikke brugt glasafskærmning mellem medarbejdere og kunder, selvom det er en del af sikkerhedsprotokolen i forbindelse med coronarestriktionerne i delstaten Onatario.

Delstatens premierminister Doug Ford siger søndag i et interview, at han er bedrøvet over udsigten til, at mange forhold nu kan ryge i vasken, fordi myndighederne snart banker på dørene hos flere af de mænd, der har besøgt stripklubben.

- Jeg har ondt af dem, når der kommer nogen og banker på deres dør og siger, at de har været på Brass Rail. Jeg frygter konsekvenserne. Jeg ville ikke være ham, der skulle have den nyhed, siger premierministeren.

Stripklubbens ejere har endnu ikke været ude og kommentere sagen.