Frygt for mega-event: Kan være en superspreder

De kommende dage løber det årlige Sturgis Motorcycle Rally af stablen i den lille amerikanske by Sturgis.

Til trods for, at USA netop nu kæmper med at nedkæmpe coronakrisen i landet, forventer arrangørerne, at op mod 250.000 motorcyklister vil deltage i festlighederne de næste ti dage.

Det gigantiske event trækker normalt 500.000 gæster, men i år forventes det tal således at blive halvereret. 250.000 mennesker samlet i den lille by i delstaten South Dakota vækker dog massiv bekymring blandt de lokale og sundhedseksperter.

Kæmpe event på trapperne: 'Min bedstemor er fuldstændig rædselsslagen'

I januar lagde arrangørerne følgende billede på Facebook. Dengang skrev de, at de glædede sig til sommerens festival, og at der kun var 200 dage til. Foto: Sturgis Motorcycle Rally

Henover weekenden er flere tusinde motorcykler nemlig rullet ind i den lille by med godt 7000 indbygere. Især én ting bekymrer CNN's medicinske ekspert Jonathan Reiner.

- Jeg er ikke bekymret for dem, der kører rundt på deres motorcykler. Men jeg er bekymret for, hvad der sker om aftenen, i barer, restauranter, på hoteller og på gaderne, siger han ifølge svenske Aftonbladet.

Han er nervøs for, at eventet kan blive en superspreder af coronavirus.

Flere tusinde er allerede ankommet til Sturgis, hvor de skal feste de næste mange dage. Foto: Michael Ciaglo/Ritzau Scanpix

South Dakota har ikke indført særlige restriktioner i coronakrisen. Her der ingen krav om mundbind eller forsamlingsforbud. Guvernør Kristi Noem har også givet grønt lys til Sturgis Motorcycle Rally, der i år fejrer 80 års jubilæum.

- Jeg vil ikke dø, men jeg ønsker heller ikke at være fanget resten af ​​mit liv, siger 66-årige Stephen Sample til nyhedsbureauet AP.

Han deltager i eventet, selvom han har haft betænkeligheder ved det, fortæller han til AP:

- Jeg tror, ​​vi alle er villige til en chance. Men det kan være en stor fejltagelse.

Delstaten South Dakota er sluppet relativt fint uden om coronakrisen, der raser mange steder i USA. Man har således kun registreret cirka 10.000 smittede og 146 dødsfald med virussen.