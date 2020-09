Frygt for nye smittetal: - Vil forværre situationen

Gjaldt Udenrigsministeriet retningslinjer for at fraråde rejser også herhjemme, var det slut med turister.

Danske myndigheder skulle på baggrund af den seneste smittestigning nemlig fraråde alle rejser til Danmark.

Tirsdag offentliggjorde Statens Serum Institut således en opgørelse over smitten i Danmark. Her viser tallene, at 30,02 borgere per 100.000 indbyggere den seneste uge er blevet smittet.

Overstiger smitten per 100.000 indbyggere 30 personer ugentligt, ryger man på Udenrigsministeriets orange liste over lande, hvortil der frarådes rejser.

(tallene er ikke opdateret siden den 15. september grundet tekniske problemer hos Statens Serum Institut)

Ingen rejsevejledning

Der findes ingen rejsevejledning for Danmark, og derfor kan turister stadig rejse ind i landet. Senest har Holland dog anbefalet, at rejsende fra Storkøbenhavn skal gå i ti dages karantæne, hvis de rejser ind i landet.

Norge har indført krav om ti dages karantæne for turister fra hovedstadsområdet, men man forventes at beslutte det samme for Region Sjælland og Midtjylland.

Nu ventes Tyskland til gengæld at stramme for turister, der vil besøge den danske hovedstad. Det vækker bekymring hos turismeorganisationen Visit Denmark.

- Tyskerne står for cirka to tredjedele af alle turister i Danmark. Det er vores vigtigste udenlandske turiskmarked. Derfor er det klart, at hvis Tyskland fraråder at rejse til Danmark, vil det forværre situationen yderligere, siger kommunikationschef Anders Rosby.

Norsk sundhedsstyrelse vil have hele Danmark på rød liste

FAKTA: Sådan er Danmarks rejsevejledninger for Europa Flere lande har krydset Udenrigsministeriets smertegrænse. Siden ministeriet sidste torsdag senest opdaterede Danmarks rejsevejledninger har både Østrig, Holland og Portugal haft flere end 30 nye smittetilfælde per 100.000 indbyggere om ugen. Det er grænsen for de danske myndigheder, og landene kan derfor torsdag blive tilføjet til listen over lande, hvor ikke-nødvendige rejser frarådes. Læs her, hvilke lande i EU og Schengen de danske myndigheder fraråder rejser til på grund af et for højt smitteniveau: - Tjekkiet, San Marino, Kroatien, Frankrig, Belgien, Spanien, Luxembourg, Malta, Rumænien, Monaco og Andorra. * Desuden frarådes ikke-nødvendige rejser til følgende lande på grund af deres indrejseregler: - Irland, Letland, Estland, Litauen, Island, Finland, Slovenien og Ungarn. * Hvis man rejser i den øvrige del af EU og Schengen, opfordres man til at være ekstra forsigtig. * I den øvrige del af Europa og resten af verden på nær Tunesien frarådes alle unødvendige rejser. Kilde: Udenrigsministeriets Borgerservice. Vis mere Luk

Milliardtab

I Tyskland har man et højere krav for antallet af smittede per 100.000 end i Danmark. Her er tallet 50.

En beregning foretaget af DR viser, at Region Hovedstaden netop har passeret den grænse og nu har 51 smittede per 100.000 indbyggere.

Tyskere står ifølge seneste rapport fra Visit Denmark for hele 58 procent af alle overnatninger i Danmark. Derfor vil det også kunne mærkes, hvis de på ny bliver væk fra hovedstaden, påpeger Anders Rosby.

Selvom danskerne har været gode til at agere turister herhjemme denne sommer, bløder turismebranchen for alvor i Købehavn.

- Antallet af udenlandske turister, der har overnattet i Danmark, er faldet med 46 procent. Til gengæld er antallet af overnattende danske turister herhjemme gået 46 procent frem. Det har altså udlignet hinanden. Men fordi der stort set ikke har været nogen turister i København, hvor de ligger flere penge, har man lidt et milliardtab i turismeindtægter, siger kommunikationschefen.

Ifølge en analysen fra Dansk Erhverv var bookingerne i København for august 69 procent lavere end på samme tidspunkt sidste år.

- Det understreger på alvorligste vis den krise, hovedstadens turisme befinder sig i. Og de dystre udsigter for den forestående efterårssæson viser desværre, at krisen rækker frem i tiden, hvilket er katastrofalt for branchen,siger Tine Kastrup-Misir, kommunikations- og marketingdirektør i Wonderful Copenhagen.

Samme dyk ses for september og forventes altså i oktober.

