Frygt for økonomisk krise giver boligejere skæve renter

Boligejere med appetit på flekslån har mulighed for at få de laveste renter nogensinde, men under bundrekorden kan der være tegn på, at de seneste års økonomiske opsving lakker mod enden.

Det vurderer Nordea på bagkant af en dugfrisk auktion over de obligationer, der ligger bag ved boliglånene, hvor renterne er endt på de laveste niveauer til dato.

Også Nykredit/Totalkredit har afholdt auktioner. Her har det samme billede gjort sig gældende.

- Der er tale om de laveste renter, vi nogensinde har set på en auktion, skriver chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann fra Nordea i en kommentar.

- Det betyder, at alle boligejere, der skal have ny rente på deres rentetilpasningslån, vil få en lavere ydelse på deres boliglån i det kommende år, skriver hun.

Auktionerne er for boligejere, der skal have nyt lån fra 1. oktober. Renterne på F1-, F3- og F5-lån blev henholdsvis minus 0,43 procent, minus 0,58 procent og minus 0,51 procent.

Det kan synes mærkeligt, at renten på et F1-lån er højere end F3 og F5. Det ville den under normale omstændigheder heller ikke være.

Den specielle situation skyldes, at investorerne på de finansielle markeder, der handler med de obligationer, som ligger bag flekslånene, i øjeblikket tror, at verdensøkonomien står foran en nedtur i nær fremtid.

Hvis der kommer en krise, er der nemlig samtidig forventninger om, at verdens centralbanker vil gribe ind og forsøge at minimere konsekvenserne.

Det vil typisk ske ved at sænke renterne med henblik på at øge udlån og dermed skabe aktivitet i økonomien.

- Derfor er investorerne villige til at betale lidt mere for en obligation med en fast 'høj' rente i tre eller fem år, frem for en obligation hvor renten kun er fast i et enkelt år, skriver Lise Nytoft Bergmann.

Renterne på F1-lån var også højere end F3-lån og F5-lån i 2006. Det var i årene op til, at finanskrisen for alvor brød ud i 2008.