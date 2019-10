Frygt for Rusland: Svensk militærledelse går under jorden

Hele Sveriges flådeledelse går under jorden.

Den svenske flåde skal nemlig fremover ledes fra undergrundsbasen på øen Muskö syd for hovedstaden Stockholm.

Det sker, fordi svenskerne frygter, at russerne i fremtiden kan anvende så kraftige våben mod dem, at ledelsen nu rykker ned i den beskyttende jord under granitfjeldet.

Kræver beskyttelse

Undergrundsbasen er oprindeligt fra 1969, hvor flåden for første gang flyttede ind. De forlod efterfølgende Muskö i 1994, men nu er det altså tid til at genhuse den enorme forsvarsfæstning med flådeledelsen igen.

Basen er eneste kommandocentral, der kan modstå større angreb fra russerne, siger Niklas Granholm, der er senioranalytiker ved Totalförsvarets forskningsinstitut, til britiske The Guardian.

- Flytningen er baseret på den kalkule, at Rusland kan bruge kraftige våben, der kræver en beskyttelse, som kun Muskö kan yde, lyder det.

Den enorme baser har både kajpladser til ubåde og skibe, 20 kilometer lange tunneler og et hospital. Der er tale om et massivf forsvarsværk, fortæller Rebecca Landberg, kommunikationschef for den svenske flåde, til det britiske medie.

- Området under jorden er lige så stort som Stockholms gamle bydel, uddyber hun.

Tyske hemmeligheder

Da den svenske flåde forlod Muskö i 1994, blev øens skibsværft solgt til den tyske industrikoncern ThyssenKrupp, der blandt andet leverer våben til Tysklands hær. For fem år siden blev værftet så købt af den svenske våben- og bilproducent Saab.

I den forbindelse ransagede det svenske soldater værftet for at finde tyske militærhemmeligheder, som kunne komme svenskerne til gavn. Hvorvidt det lykkedes, melder historien dog ikke noget om.

Før flådeledelsen for alvor bliver operationsdygtige fra sit skjul i Muskös undergrund, skal basen gennem en større renovering først. Derfor forventer flåden først at flytte ind tidligst i 2021.

Missiler og fregatter: Her er Søværnets vildeste udstyr

Så ekstreme er de svenske nynazister