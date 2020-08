Frygtede corona-krisen: Sådan går det nu

Ekstra Bladet er vendt tilbage til nogle af de mindre erhvervsdrivende som i marts frygtede, at deres økonomi ville bryde sammen på grund af corona-krisen og statsminister Mette Frederiksens nedlukning af Danmark. Her fortæller de om, hvordan det er gået dem

Dansk økonomi er ramt hårdt af coronakrisen. For øjeblikket er der 36.000 flere arbejdsløse i Danmark i forhold til 9. marts, hvor krisen for alvor blussede op.

- Alligevel må vi sige, at der er meget, der går den rigtige vej lige nu, og det går hurtigere, end selv relativt store optimister havde forventet, konstaterede cheføkonom i Danske Bank Las Olsen forleden i dagbladet Politiken.

Statsminister Mette Frederiksen nedlukning af Danmark i marts sendte chokbølger gennem befolkning og erhvervsliv.

De fleste økonomer er i dag enige om, at Danmark faktisk er et af de lande i verden, som har klaret sig bedst gennem krisen indtil nu - dog ikke uden en del skrammer. Det er endnu for tidligt at gøre endeligt op, hvad coronakrisen kommer til at koste det danske samfund.

I marts talte Ekstra Bladet med nogle af de mindre erhvervsdrivende i Danmark - som frygtede fremtiden. Kunne de overleve økonomisk?

I denne mini-serie fortæller de, hvordan det er gået. Her er det frisøren.

Frisøren: Det går fint - vi har rivende travlt

Da frisør Line Brodersen hørte statsminister Mette Frederiksen meddele, at alle frisørsaloner i Danmark skulle lukke, brød hun sammen i gråd.

- Alt var jo vild forvirring. Jeg frygtede, at jeg ville bukke sammen økonomisk. At alt det, som jeg har arbejdet hårdt for i mange år, ville blive ødelagt. For hvor skulle pengene komme fra til at klare alle de faste udgifter, fortæller Line Brodersen, som ejer salonen Attitude i Skolegade i Esbjerg.

Foto: Christer Holte

I dag ser den 28-årige salon-ejer noget mere lyst på fremtiden.

Ikke så galt

- Det gik heldigvis ikke så galt, som jeg frygtede. Vi er kommet gennem krisen. Det har været hårdt. Indtægtstabet for de fem uger, hvor vi blev lukket ned, kommer vi ikke til at indhente i år. Men vi skal nok komme videre. Det går faktisk ret godt igen, fastslår Line Brodersen.

Line Brodersens situation var særligt svær. For hun havde på tidspunktet for tvangslukningen tre ansatte, som var på barselsorlov, og som hun delvist skulle betale løn til.

- Så ud over alle de faste udgifter til blandt andet husleje og løn, så skulle jeg også betale en timeløn på 60-70 kroner til hver af de tre ansatte, som var på barsel. Selv havde jeg kun tre ugers barsel for at få det hele til at hænge sammen økonomisk, fortæller Line Brodersen.

Da det første chok havde lagt sig efter Mette Frederiksens melding, trak Line Brodersen i arbejdstøjet. Der blev gjort grundigt rent i salonen, indkøbt sprit, mundbind, engangs slag, visir og håndklæder. Alt var således klar, da genåbningen kom.

Foto: Christer Holte

Holdt kunde-kontakten

- Jeg sørgede hele tiden for at holde kontakt til mine kunder. Ingen vidste jo dengang, hvor længe vi skulle være lukket. Så jeg ringede rundt til kunderne og hjalp løbende med nye tider. Andre saloner bad bare deres kunder om at booke en ny tid på nettet. Det synes jeg ikke var godt nok.

Jeg var hele tiden meget bekymret for, hvor længe vi skulle holde lukket. For jeg var jo godt klar over, at samfundet ikke havde råd til i længere tid at betale hjælpepakker, fortæller Line Brodersen.

Med hjælp fra sin revisor søgte Line Brodersen økonomisk hjælp i hjælpepakken for en tre måneders periode.

- Jeg nøjedes dog kun med at søge om min hjælp til at dække min egen løn på 23.000 pr. måned. Jeg søgte ikke hjælp til husleje og løn til de ansatte. I stedet brugte jeg af min opsparing. Det gik gnidningsfrit med at få udbetalt de i alt 69.000 kroner i støtte fra staten.

Vælter ind

Line Brodersen beretter, at da frisørerne atter fik lov til at åbne, væltede det ind med kunder.

Foto: Christer Holte

- Håret var jo vokset på dem i de fem uger. De gamle kunder forblev trofaste, hvilket jeg selvfølgelig er meget taknemmelig over. Også nye kunder kom til. Men jeg måtte arbejde op til 80 timer om ugen for at kunne servicere alle. Heldigvis var alt det praktiske gjort klart til åbningen. Vi gjorde og gør stadig meget ud af sikkerheden, så vi kan sikre, at kunderne ikke bliver smittet med corona.

Ifølge den 28-årige kvinde er der stadig rivende travlt i salonen. Hun knokler for at indhente det tabte.

Skuffet over hjælpepakke

- Jeg er dog meget skuffet på et punkt. Jeg har fået at vide, at jeg skal betale pengene fra hjælpepakken tilbage, fordi min samlede omsætning i de tre måneder er for høj. Jeg synes ikke, at det er rimeligt, at jeg skal betale hjælpen tilbage for de fem uger, hvor regeringen tvangslukkede min forretning.

Jeg havde jo ikke noget valg. Jeg føler mig snydt. Til gengæld forstår jeg godt, at jeg ikke skal have økonomisk hjælp i de uger, hvor jeg igen måtte åbne salonen og arbejde. Nu bliver jeg straffet økonomisk for, at jeg har arbejdet for to personer for at holde salonen kørende og undgå arbejdsløshed for mine ansatte og mig selv, lyder det fra Line Brodersen.

JEG HAR BETALT MOMSEN En del af regeringens økonomiske hjælp består også i, at erhvervslivet må udskyde betalingen af moms. På den måde får de en øget likviditet i en svær periode. - Men jeg har betalt momsen løbende. Jeg ville hellere have rene linjer med det samme, så der ikke kommer en efterregning. Men jeg frygter, at mange mindre erhvervsdrivende bukker under, når de snart skal til at tilbagebetale momsen til staten. Ifølge den unge salonejer består vejen til overlevelse i en krisetid af tre vigtige elementer: - Du skal knokle en vis legmesdel ud af bukserne, behandle dine kunder ekstremt godt, og så skal du lade være med at sætte dig i for store udgifter. Det er godt at have en opsparing at stå imod med. Den model har i hvert tilfælde virket for mig.

