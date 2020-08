Frygtede corona-krisen: Skræk-scenariet udeblev

Ekstra Bladet er vendt tilbage til nogle af de mindre erhvervsdrivende som i marts frygtede, at deres økonomi ville bryde sammen på grund af corona-krisen og statsminister Mette Frederiksens nedlukning af Danmark. Her fortæller de om, hvordan det er gået dem

Et af de erhverv, som i den grad fik grænselukningen i marts at mærke, var sommerhusudlejningsfirmaerne. Her frygtede man milliardtab.

Direktør i Feriekompagniet i Blåvand Finn Christensen var i marts dybt bekymret og overbevist om, at han blev nødt til at fyre nogle af sine 14 fastansatte medarbejdere.

HÅRDT RAMT - MEN DET GÅR DEN RIGTIGE VEJ Dansk økonomi er ramt hårdt af coronakrisen. For øjeblikket er der 36.000 flere arbejdsløse i Danmark i forhold til 9. marts, hvor krisen for alvor blussede op. - Alligevel må vi sige, at der er meget, der går den rigtige vej lige nu, og det går hurtigere, end selv relativt store optimister havde forventet, konstaterede cheføkonom i Danske Bank Las Olsen forleden i dagbladet Politiken. Statsminister Mette Frederiksen nedlukning af Danmark i marts sendte chokbølger gennem befolkning og erhvervsliv. De fleste økonomer er i dag enige om, at Danmark faktisk er et af de lande i verden, som har klaret sig bedst gennem krisen indtil nu - dog ikke uden en del skrammer. Det er endnu for tidligt at gøre endeligt op, hvad coronakrisen kommer til at koste det danske samfund. I marts talte Ekstra Bladet med nogle af de mindre erhvervsdrivende i Danmark - som frygtede fremtiden. Kunne de overleve økonomisk? I denne serie fortæller de, hvordan det er gået. Her er det sommerhus-direktøren.

- Så galt gik det heldigvis ikke. Sammenfattende kan jeg sige, at skrækscenariet er udeblevet. Det har været en hård tid, og vi henter ikke det tabte ind i år. Men vi er både i branchen og som nation kommet godt igennem krisen, mener Finn Christensen.

Mister 20 procent

Finn Christensen anslår, at han og de øvrige feriehusudlejere i Blåvand har mistet omkring 20 procent af omsætningen i de næsten tre måneder, som grænserne var lukket.

- Vi søgte regeringens hjælpepakker. Det betød, at vi ikke blev nødt til at afskedige nogen. Jeg kunne sende folk hjem med sindsro. Uden hjælpepakker havde jeg været nødt til at fyre folk, siger Finn Christensen til Ekstra Bladet.

Grænselukningen betød, at tyske turister ikke kunne komme ind i deres lejede sommerhuse i påsken, som er højsæson.

- Heldigvis blev grænserne åbnet, så selve højsæsonen i sommerperioden blev ikke ramt.

Ikke bekymret

Finn Christensen er ikke længere bekymret for fremtiden.

- Alt er udsolgt indtil uge 44, og der er mange bestillinger næste år. Jeg er særligt glad for, at hele branchen stod sammen og kollektivt opførte os ordentligt overfor kunderne. Ingen gæster blev mig bekendt skoldet. Vi kunne bare have fastholdt gæsterne på deres bestilling og beholdt deres indbetalinger.

I stedet fik gæsterne tilbudt at skyde reservationen til næste år. Branchen har opført sig ordentligt og tilgodeset gæsterne. Og det kan vi mærke kommer godt igen. Næste år ser lige nu mere lovende ud end vi kunne forvente, fastslår Finn Christensen.

