Frygtede corona-krisen: Som at behandle benbrud med Anders And-plaster

Ekstra Bladet er vendt tilbage til nogle af de mindre erhvervsdrivende som i marts frygtede, at deres økonomi ville bryde sammen på grund af corona-krisen og statsminister Mette Frederiksens nedlukning af Danmark. Her fortæller de om, hvordan det er gået dem

- Det har været benhårdt med en masse ekstra udgifter og arbejde. Men vi skal nok klare den. Indtil grænserne åbnede midt i juni lå vores omsætning 90 procent lavere, end den plejer. Men det ændrede sig så snart grænsen blev åbnet, fortæller Allan Svendsen, der ejer Rømø Familie Camping.

Campingvognene ruller igen ind på pladsen og teltpløkker bliver hamret i jorden.

HÅRDT RAMT - MEN DET GÅR DEN RIGTIGE VEJ Dansk økonomi er ramt hårdt af coronakrisen. For øjeblikket er der 36.000 flere arbejdsløse i Danmark i forhold til 9. marts, hvor krisen for alvor blussede op. - Alligevel må vi sige, at der er meget, der går den rigtige vej lige nu, og det går hurtigere, end selv relativt store optimister havde forventet, konstaterede cheføkonom i Danske Bank Las Olsen forleden i dagbladet Politiken. Statsminister Mette Frederiksen nedlukning af Danmark i marts sendte chokbølger gennem befolkning og erhvervsliv. De fleste økonomer er i dag enige om, at Danmark faktisk er et af de lande i verden, som har klaret sig bedst gennem krisen indtil nu - dog ikke uden en del skrammer. Det er endnu for tidligt at gøre endeligt op, hvad coronakrisen kommer til at koste det danske samfund. I marts talte Ekstra Bladet med nogle af de mindre erhvervsdrivende i Danmark - som frygtede fremtiden. Kunne de overleve økonomisk? I denne serie fortæller de, hvordan det er gået. Her er det campingplads-ejeren Allan Svendsen.

- Jeg tror, at vi alt i alt lander på en omsætning, der ligger 30 procent lavere end den plejer. Det skyldes ene og alene coronaen og grænselukningen. Vi kommer ikke til at indhente det tabte i år.

Åbent benbrud

Allan Svendsen har søgt regeringens hjælpepakke og fået udbetalt 23.000 pr måned.

- Men der skal jo betales skat af pengene, så hjælpen svarer jo stort set til at ville behandle et åbent benbrud med et Anders And plaster, konstaterer campingpladsejeren.

Udskudt momsen

Allan Svendsen har udskudt betalingen af moms til staten.

- Vi ser på det som en form for rentefrit lån. Jeg frygter virkelig, at en del campingpladser og hoteller i det kommende år må dreje nøglen om, fordi de ikke har den fornødne kapital. Denne her branche er svær. Folk, som har investeret i en campingplads indenfor de seneste fem år, vil virkelig få det svært, hvis de overhovedet kan overleve.

Omvendt ser jeg lyst på fremtiden i den forstand, at gæsterne vil blive i deres nærområder i de kommende år. De vil ikke ud på lange og usikre ferierejser. De vil kunne rykke pløkkerne hurtigt op og køre hjem, hvis der sker et eller andet.

Læs også:

Se også: Frygtede corona-krisen: Sådan går det nu

Se også: Frygtede corona-krisen: Træt af Mettes glade fjæs

Se også: Frygtede corona-krisen: Skræk-scenariet udeblev