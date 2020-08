Frygtede corona-krisen: Træt af Mettes glade fjæs

Ekstra Bladet er vendt tilbage til nogle af de mindre erhvervsdrivende som i marts frygtede, at deres økonomi ville bryde sammen på grund af corona-krisen og statsminister Mette Frederiksens nedlukning af Danmark. Her fortæller de om, hvordan det er gået dem

I næsten tre måneder måtte caféejer Lars Sigaard holde lukket i den vestjyske ferieby Henne. Nu er der atter gang i hjulene. Men det er fortsat uvist, om det økonomiske smæk har været så hårdt, at han bliver nødt til at dreje nøglen om på Café Havmågen.

- Vi er kommet igennem krisen, men jeg kender endnu ikke de økonomiske tal. Så jeg ved faktisk stadig ikke præcist, hvor hårdt ramt vi er. Vi kender først de endelig tal, når året er omme, siger Lars Sigaard til Ekstra Bladet.

HÅRDT RAMT - MEN PÅ VEJ Dansk økonomi er ramt hårdt af coronakrisen. For øjeblikket er der 36.000 flere arbejdsløse i Danmark i forhold til 9. marts, hvor krisen for alvor blussede op. - Alligevel må vi sige, at der er meget, der går den rigtige vej lige nu, og det går hurtigere, end selv relativt store optimister havde forventet, konstaterede cheføkonom i Danske Bank Las Olsen forleden i dagbladet Politiken. Statsminister Mette Frederiksen nedlukning af Danmark i marts sendte chokbølger gennem befolkning og erhvervsliv. De fleste økonomer er i dag enige om, at Danmark faktisk er et af de lande i verden, som har klaret sig bedst gennem krisen indtil nu - dog ikke uden en del skrammer. Det er endnu for tidligt at gøre endeligt op, hvad coronakrisen kommer til at koste det danske samfund. I marts talte Ekstra Bladet med nogle af de mindre erhvervsdrivende i Danmark - som frygtede fremtiden. Kunne de overleve økonomisk? I denne serie fortæller de, hvordan det er gået. Her er det caféejeren.

Lars Sigaard blev tvunget til at tvangslukke caféen lige op til påsken, der er absolut højsæson på den jyske vestkyst. Samtidig udeblev de tyske turister på grund af de lukkede grænser.

Lars Sigaard, ejer af Cafe Havmågen. Foto: Christer Holte

Kæmper mod en mur

- 75-80 procent af vores omsætning stammer fra tyskerne. Vi kommer aldrig til at indhente alle de penge, som vi har tabt på grund af coronakrisen. Men vi kæmper for at overleve. Min kone og jeg arbejder fra klokken 07.00 til 24.00 hver dag. Vi har ikke haft en eneste fridag i flere måneder, siger han.

Lars Sigaard fortæller, at han har søgt regeringens hjælpepakker for at få dækning for tabt løn og mistet omsætning.

- Men det er som at kæmpe mod en mur. Jeg har stadig ikke fået svar. Det virker som om, at de er komplet ligeglade. Jeg føler, at jeg har fået en vildt dårlig behandling. Vi blev jo tvangslukket. Det var ikke noget, vi selv fandt på. Jeg er efterhånden træt af at se Mette Frederiksens glade fjæs på fjernsynet, lyder det fra Lars Sigaard.

