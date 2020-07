Frygtede de ville slå hende ihjel

BARNEBARN BANKER I BORDET: - Det er i samfundets interesse at se sandheden om min farmor, og jeg finder det forkasteligt, at nogen vil forhindre, at dokumentaren vises for offentligheden, siger Charlotte Ahm

Med erfaringer som sosuhjælper og -assistent de seneste 11 år har Charlotte Ahm visse forudsætninger for at forholde sig til, hvordan personalet på Kongsgården i Aarhus har behandlet hendes 90-årige farmor, Else Marie Larsen. Det er med andre ord med en blanding af følelser og faglighed, at hun nu forsøger at råbe samfundet op med afsæt i den forbudte TV2-dokumentar.

- Jeg er glad for, at Ekstra Bladet trodser fogedforbuddet og bringer historien, fordi det er i samfundets klare interesse at se, hvad der er foregået. Hvis vi ikke alle ved, hvad vi taler om, når vi diskuterer omsorg og pleje til ældre, kan vi heller ikke løfte i flok for at få ting ændret.

- Derfor finder jeg det forkasteligt, at både by- og landsret giver Aarhus Kommune ret i, at det vil være krænkende for min farmor, og at hun vil blive udstillet, hvis udsendelsen bringes. Ved alligevel at få historien frem nu i Ekstra Bladet beskyttes min farmor - og andre ældre - jo i virkeligheden. Det er de ting, personalet gør mod min farmor, som er krænkende, og Aarhus Kommune er kun ude på at beskytte deres egen utilstrækkelighed, siger Charlotte Ahm.

Det 31-årige barnebarn og værge for Else, som for halvanden måned siden blev flyttet til et andet plejecenter, hvor hun har fået det markant bedre, tog sammen med andre pårørende tilløb i tre år, inden de fik kontakt med TV2 og med afsæt i skjulte optagelser berettede om de uhyrlige forhold på Kongsgården.

31-årige Charlotte Ahm er selv sosu-assistent og har arbejdet med pleje af ældre i 11 år. Men det giver hende ikke en flig af forståelse for, hvordan kolleger har kunnet behandle hendes farmor. Foto: Ernst van Norde

Panden mod muren

Ifølge Charlotte Ahm var det som at løbe 'panden mod en mur' at forsøge at få Kongsgården og kommunen til at gøre noget ved farmoderens frygtelige situation med gentagne omsorgssvigt af forskellig karakter.

- Vi havde vel omkring 30 møder, og til sidst frygtede jeg, at de (personalet på Kongsgården) - og ikke hendes demenssygdom - ville slå hende ihjel, siger Charlotte Ahm.

Else Marie Larsen var både fysisk og psykisk frisk indtil 2016, men herefter tog demensen så meget fat, at hun faldt og brækkede hoften. Hun blev installeret på Kongsgården i 2017, men stort set fra begyndelsen har den gamle dames store familie med syv børn, 13 børnebørn og 14 oldebørn oplevet kritisable episoder med deres kære mor, bedstemor og oldemor.

- Jeg forstår ikke, hvordan personalet kan have sådan en ligegyldig og følelsesmæssig afstumpet holdning over for et gammelt, skrøbeligt menneske. Desværre er Kongsgården nok ikke det eneste sted, sådan noget foregår, og det er skræmmende, siger Charlotte Ahm.

Til halloween-fest i lorteble

Charlotte Ahm er som værge for sin farmor parat til at gå langt for at råbe omverdenen op og derigennem skabe bedre rammer for alle ældre med behov for pleje og omsorg. Foto: Ernst van Norde

Blev kaldt 'skingrende skøre'

Den lidt over 50 minutter lange TV2-dokumentar viser ikke kun adskillige eksempler på plejepersonalets nedværdigende behandling af Else. Plejepersonalet omtaler også de pårørende, herunder Charlotte Ahm, som 'skingrende skøre og sindssyge' lige foran den 90-årige kvinde, hvis mand døde i 1997.

- Jeg er bedøvende ligeglad med, hvad de siger om mig eller min familie, men min farmor skal ikke høre dem sige, hvad de siger.

- Det kom bag på mig, at Ekstra Bladet har TV2-dokumentaren, men jeg er alligevel glad for, at udsendelsen nu vises til den danske offentlighed, siger Charlotte Ahm. Foto: Ernst van Norde

Aarhus Kommune har erkendt de kritisable forhold, hvilket foreløbig har resulteret i, at 13 medarbejdere har været til tjenstlige samtaler. En medarbejder er bortvist, fem har fået skriftlige advarsler, og syv ansatte har fået påtaler. Plejehjemslederen er blevet midlertidigt fjernet, Kongsgården har fået ny områdechef i kommunen, og en undersøgelse skal nu kulegrave forholdene.

- Aarhus Kommune har kendt til de skjulte optagelser siden februar, men de reagerede først i maj, da også TV2 Østjylland og Aarhus Stiftstidende omtalte sagen.

- Hvorvidt der er draget nok konsekvenser, kan jeg ikke vurdere, men kommunens håndtering af sagen har været under al kritik, mener Charlotte Ahm.