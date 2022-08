Frygtede det ville ske: Hund smittet med abekopper

WHO oplyser, at en hund er blevet smittet med abekopper efter at have fanget virussen fra sin ejer

En hund er blevet smittet med abekopper af sine ejere.

Det er første gang, at en hund bliver smittet med virussen fra mennesker.

Det skriver BBC.

Tilfældet af menneske-til-hund-smitte skete i Paris, hvor to samboende mænd opdagede læsioner på deres fælles greyhound 12 dage efter, at de selv havde fået symptomer på abekobber.

Sov sammen med hunden

Genetisk analyse viste, at den virus, der inficerede hunden, var præcis den samme, som havde inficeret mændene.

Dermed er det den første hund, som er blevet smittet med abekopper af mennesker.

Mændene fortalte, at de plejede at sove sammen med deres hund, og at de derfor var i meget tæt fysisk kontakt med den.

Verdenssundhedsorganistionen (WHO) understreger nu vigtigheden af at isolere sig fra sine kæledyr, hvis man er inficeret med abekopper.

Annonce:

Samtidig opfordrer de til, at komme omhyggeligt af med affald i forbindelse med smitte for at mindske risikoen for at inficere andre dyr.

Hud mod hud

Abekopper spredes gennem tæt hudkontakt eller ved brug af samme tøj og sengetøj.

Men ifølge en ekspert er der ingen beviser for, at hunde kan overføre sygdommen til andre hunde eller mennesker.

Tilfældet var dog ikke helt uventet, lyder det fra direktør for sundhedsprogrammet i WHO, doktor Mike Ryan.

- Det, vi ikke ønsker, skal ske er, at virussen flytter fra den ene art til den næste for derefter at forblive og bevæge sig rundt blandt den nye art. For det er netop her, at virussen kan tilpasse sig den nye art.

Den store bekymring er, hvis virussen kommer ind i dyr i de lande, som ikke har abekopper, for så kan dyrene blive en langsigtet kilde til infektion.

35.000 tilfælde

Abekopper blev erklæret en global folkesundhedsnødsituation af WHO i juli, og omkring 35.000 tilfælde er nu blevet bekræftet på verdensplan.

Annonce:

Efter en større stigning i tilfælde af abekopper i Storbritannien siden maj, er tilfældene begyndt at udjævne sig.

Faldet af tilfælde kommer samtidig med, at de britiske vaccineforsyninger er ved at løbe tør, mens en ny levering på 100.000 vacciner ankommer til september.