Frygtelig skæbne: Elefanten 'Dumbo' død i zoo

En baby elefant ved navn 'Dumbo' er død i en thailandsk zoo.

Dyrevelfærdsorganisationen Moving Animals har de sidste år holdt et vågent med den og prøvet at redde den.

Men nu er det for sent.

Det skriver New York Post.

'Dumbo' blev ofte overset. Foto: Moving Animals

Flere billeder af en yderst udmagret baby-elefant har floreret på de sociale medier de sidste måneder. Den var faktisk så tynd, at man tydeligt kunne se dens skelet.

Se også: Tragisk ulykke: Giraf dør i zoo

Den lille elefant, som blev dømt 'Dumbo' af den amerikanske dyrevelfærdsorganisationen Moving Animals, led en trist skæbne, da den bens kollapsede under den, da den blev sat i til at danse.

'Dumbo' døde af sine skader en uge efter.

Her ses 'Dumbo' til højre på billedet. Den er i gang med en opvisning sammen med andre elefanter fra zoo'en. Foto: Moving Animals

Moving Animals har tidligere iværksat en underskriftsindsamling, som nåede over 200.000 underskrifter, for at zoo'en skulle frigive 'Dumbo'.

Men det skete desværre ikke.

- Elefanten brækkede begge sine ben, da den faldt sammen i zoo. Dyrepasserne lagde ikke engang mærke til det. Det er ikke til at forstå, hvor stor smerte 'Dumbo' har været i inden, at den døde, siger Amy Jones, som er chef for Moving Animals.

- Dens skelet-lignende krop tyder også på, at den slet ikke har fået nok mad eller vand, uddyber hun.

Se også: 'Verdens mest ensomme' elefant er død

Moving Animals håber, hverken lokale eller turister besøger Phuket Zoo i fremtiden.

'Dumbo' døde 17. maj.