Frygten overskyggede alt - men efter 13 år lykkedes det

Det var en sand glædesrus, der gik gennem Palle og Abdiarti Andersen en fredag i slutningen af maj. Efter 13 år i Danmark var Abdiarti nemlig endelig blevet tildelt permanent opholdstilladelse.

- Det var ubeskriveligt. Det føltes som om, der faldt en sten fra mit hjerte, og jeg tænkte 'yes' og fik tårer i øjnene, da jeg læste beskeden, fortæller Abdiarti Andersen med jysk dialekt.

Danskernes umulige kærlighed Ekstra Bladet sætter fokus på, hvordan de stramme regler for familiesammenføring og opholdstilladelser rammer danske statsborgere, der finder kærligheden med en udlænding. Palle Andersen er en af de flere end 150 danskere, som har henvendt sig med sin historie.

Udskudt igen og igen

38-årige Abdiarti Andersen bor i Horsens med sin mand, Palle, og deres to børn på ni og 12 år. Parret mødte hinanden i 2007, da Palle rejste til Indonesien i forbindelse med sit arbejde. Et år senere blev de gift og flyttede til Danmark.

Abdiarti Andersen taler flydende dansk, er uddannet både fra sit hjemland og ved et dansk universitet, har et job som it-medarbejder og laver derudover en masse frivilligt arbejde, blandt andet som frivillig i kirken, ved byens musikskole og ved en lokal restaurant samt som sanger i Horsens Bigband.

Alligevel har hun måttet vente i årevis, før det endelig blev muligt at søge om permanent opholdstilladelse.

Man skal nemlig have opholdt sig i Danmark i minimum otte år, før man overhovedet kan ansøge, og dertil kom også løbende stramninger af reglerne.

- I 2016, efter de otte år var gået, planlagde vi at søge om permanent opholdstilladelse. Men så blev reglerne om beskæftigelse pludselig ændret, og det gjaldt ikke længere, hvis man havde gået på en uddannelse, hvad Abdiarti jo havde, fortæller Palle Andersen.

I begyndelsen af 2019 fik parret mulighed for at søge igen. Men da var de i gang med at bygge hus.

- Vi turde simpelthen ikke, fordi vi boede i en midlertidig lejlighed imens vi byggede, og vi frygtede, at så ville vi ikke leve op til boligkravet, siger Palle Andersen.

De besluttede sig for at vente - men så kom coronakrisen, og Abdiarti blev fyret fra sit daværende job i Bestseller.

- Da faldt det hele sammen. Vi tænkte: 'nu går det galt', fortæller Palle Andersen.

Heldigvis fandt Abdiarti hurtigt et nyt arbejde, og fyringen fik ikke de konsekvenser for hendes ophold, som parret frygtede.

Forbundet med frygt

Frygten for pludselig at få trukket tæppet væk under sig har generelt fyldt meget for parret.

Hver gang Abdiarti Andersen har skullet søge om at få fornyet sin midlertidige opholdstilladelse, har de således været rædselsslagne for, at nu ville hun blive smidt ud af landet.

- Vi havde altid i baghovedet, at det kunne gå galt, fortæller Abdiarti Andersen.

- Vi har grædt sammen, og vores børn har også kunnet mærke det på os og har spurgt: 'mami, bliver du nu sendt hjem?'.

Foruden den første ansøgning om familiesammenføring har parret søgt om forlængelse tre gange. I den periode er reglerne for permanent ophold blevet justeret fire gange.

- Vi har følt, at vi skulle starte forfra hele tiden, når reglerne er blevet ændret. Det har været noget af det værste ved forløbet, fortæller Palle Andersen.

Noget andet, parret kritiserer, er den måde, sagsbehandlingen foregår på helt generelt.

- Det er jo vores liv, det her drejer sig om. Men menneskerne i Udlændingestyrelsen har ikke noget forhold til os. Alt foregår på skrift, og det er helt umuligt at få lov til at tale med en, som rent faktisk har noget med ens sag at gøre. Det hele er så firkantet, fortæller Palle Andersen.

Parret mener, at individuel vurdering burde fylde mere:

- Man mangler det her menneske, som ser mere end kun reglerne. Én, som man kan snakke med om ens sag, og som kan fortælle en, hvad der foregår, når man går og venter.

Vi hører sammen

Palle og Abdiarti understreger, at de har fuld forståelse for, at der skal stilles krav til folk, som vil have permanent ophold. Men Palle føler alligevel, at han nærmest bliver straffet for at have forelsket sig i en udlænding.

- Jeg er stolt af Danmark, men jeg har haft det skidt med det hele og har nogle gange tænkt 'så kan de rende mig, vi flytter'. Jeg synes ikke, at det kan være meningen, at det skal være sådan her. Abdiarti er ikke kriminel, og hun gør alt, hvad hun kan for at tilpasse sig, siger han.

- Jeg har ikke været vant til som dansker at skulle bevise en masse for at få lov til at være her. Og det er jo det, der er tale om, for hvis man siger til Abdiarti, at hun skal tage hjem til Indonesien, så siger man det jo også til mig. Vi hører sammen, slår han fast.