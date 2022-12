Frygter altankollaps: Finder farlig korrosion i halvdelen af ældre altaner

Når nytårsfesterne om en uges tid går i gang, frygter Teknologisk Institut, at der under festlighederne igen vil kollapse altaner, skriver Ingeniøren. Altankollaps skete i 2016. Og i 2020.

Advarslen kommer, efter at Ingeniør Allan Skydsbæk Hansen fra instituttet sammen med en række kolleger netop har afsluttet et projekt støttet af Grundejernes Investeringsfond, hvor 100 ældre altaner i fem forskellige byer er undersøgt.

Ingeniørerne fandt svær eller fremskreden korrosion i de stålbjælker, der bærer altanerne i 55 af 100 altaner - og mest overraskende også i en stor del af de altaner, der ellers så helt skadesfri ud.

Annonce:

- Stålbjælkerne består af en overflange, en underflange og en krop imellem, og nogle steder var kroppen simpelthen rustet væk, så vi måtte gå ind til beboerne bagefter og sige, at de altaner skulle de altså bare holde sig fra, fortæller Allan Skydsbæk Hansen til Ingeniøren.

Alle de undersøgte altaner var af den type, man kalder udkragede altaner med udliggerjern. Den type altan er fastgjort til bjælkelaget i etageadskillelserne inde i bygningen med stålbjælker, som er indstøbt i altanpladen. Konstruktionsmetoden ses typisk brugt i bygninger opført mellem år 1900 og 1960, og ifølge en tidligere rapport fra Teknologisk Institut findes der stadig op mod 50.000 af dem i Danmark.

Det er ikke, fordi altaner med udliggerjern år efter år er braget ned, men der har været flere kollaps - i 1979 døde et ægtepar på Frederiksberg, da de styrtede ned fra fjerde sal - og i 2016 og 2020 kom to grupper unge til skade, da de var trukket ud på altanerne i de lejligheder, hvor de var til fest. Resultatet var alvorlige skader, hjerneblødninger og enkelte af dem lå i koma i mere end en måned.

Annonce:

De efterfølgende undersøgelser af altanerne viste i begge tilfælde, at de skader, der var årsag til, at altanerne kunne kollapse, var skjulte. Og jo ældre altanerne bliver, jo mere stiger risikoen for, at de tilbageværende altaner kollapser.

Sandsynligheden for at finde alvorlig korrosion er størst for de altaner, hvor der også udvortes er tegn på skader, eksempelvis revner, rustudtræk, kalkudfældning og tegn på delaminering. I undersøgelsen havde 58 af 100 altaner tegn på skader, og af dem var der svær eller fremskreden korrosion i 66 procent af altanerne. Men i de 42 altaner, hvor der ikke var tegn på skader, viste ophugningen svær eller fremskreden korrosion i 40 procent af altanerne. Så selv om man ikke kan se revner eller rustudtræk på altanpladen, er det altså langtfra en garanti for, at altanen er sikker at opholde sig på.

»Det er ret alarmerende, at vi fandt så høj en andel med korrosion. Det betyder, at selv om man står på noget, som virker helt fint, så er det i virkeligheden bare en falsk følelse af tryghed.«

Annonce:

Allan Skydsbæk Hansen opfordrer bygningsejere til at få undersøgt - og helst udskiftet - deres gamle altaner, uanset om der er eller kommer krav om altantilsyn - om ikke andet, så fordi altanernes teoretiske levetid for længst er opbrugt.