Frygter andet stik med AstraZeneca-vaccine: 'Jeg er for bange og nervøs'

Historierne om alvorlige blodpropper og dødsfald har fået flere danskere til genoverveje, om de vil stikkes med vaccinen AstraZeneca.

Det gælder blandt andre 58-årige Lonnie Horn fra Frederiksværk.

Hun arbejder til hverdag som social- og sundhedsassistent på et demensafsnit i Nordsjælland, og hun fik derfor den 2. marts sit første vaccinestik, som var med vaccine fra den britisk-svenske producent, AstraZeneca.

Men Lonnie Horn føler sig ikke længere tryg ved AstraZeneca-vaccinen og dens mulige bivirkninger. Hun vil derfor ikke have det andet stik, som hun ellers er planlagt til at få den 6. april.

- Jeg har endnu ikke aflyst min tid, men jeg har allerede besluttet, at jeg ikke vil have den. Det har gjort ud fra, at jeg som 42-årig fik en blodprop i hjernen og i dag er på medicin som følge af det. Jeg synes ikke, jeg er blevet oplyst godt nok, om det kan spille en rolle, siger Lonnie Horn til TV 2 Lorry.

AstraZeneca er en af tre vacciner, der er taget i brug i Danmark. I øjeblikket er brugen af vaccinen dog midlertidigt sat på pause, efter at der fordelt over en række lande har været tilfælde af blodpropper blandt vaccinerede.

Senest er det lørdag kommet frem, at to ansatte i Region Hovedstaden er blevet indlagt med alvorlige symptomer inden for 14 dage efter AstraZeneca-vaccination, og den ene er afgået ved døden.

Historien, som er delt på TV 2 Lorrys Facebook-side, har fået adskillige læsere til at tilkendegive, at heller ikke de ønsker at få tildelt AstraZeneca-vaccination.

- Det er i medierne hele tiden, og jeg kan mærke, jeg bliver mere og mere nervøs og bange for at tage den, lyder det fra Lonnie Horn.

Det vides endnu ikke, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropperne. Det er ved at blive undersøgt.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har gentagne gange sagt, at vaccinen er sikker, og at fordelene ved den opvejer ulemper. Det samme mener WHOs sikkerhedspanel, som lægger vægt på, at de tilgængelige data om flere blodproptilfælde ikke overstiger, hvad der normalt vil være i befolkningen.

Men det rokker ikke ved 58-årige Lonnie Horns beslutning, som også hendes børn bakker hende op i.

- De synes, det er godt, jeg ikke vil have andet stik, for de er også bekymrede for, om der kan ske mig noget efter andet stik. Så jeg tør ikke tage chancen. Der skal mere til for at gøre mig sikker, siger hun til TV2 Lorry.

Spørgsmål: Men mener du ikke, at det vil være potentielt farligere for dig at blive smittet med covid-19 end at få det andet stik med AstraZeneca-vaccinen?

- Lige p.t. er jeg mere bekymret for AstraZeneca-vaccinen end for coronaen. Forstået på den måde, at jeg jo tager alle de her forholdsregler, som jeg skal. Jeg går med mundbind eller visir, og jeg bliver testet to gange om ugen. Både min mand og søn har desuden haft corona, og de var heldigvis ikke så syge. Og som det er lige nu, ved jeg, at jeg vil få det rigtigt skidt, hvis jeg får det andet stik, siger Lonnie Horn.

Hun fortæller således, at hun har oplevet flere ubehagelige bivirkninger, efter hun tidligere på måneden modtog første stik.

- Jeg havde blandt andet feber og var også meget træt. Trætheden mærker jeg stadig. Jeg er simpelthen energiforladt og må gå tidligere i seng, end jeg plejer.

- Så jeg tør ikke tage risikoen. Så hellere passe på mig selv, siger Lonnie Horn.

WHOs sikkerhedspanel har understreget, at sundhedspersonale og vaccinerede bør blive undervist i at genkende eventuelle tegn på alvorlige bivirkninger eller reaktioner efter vaccination.

Desuden opfordrer panelet landene til at fremme viden om sikkerheden ved alle vacciner.

Danmark har haft vaccination med AstraZeneca stillet i bero siden torsdag den 11. marts. Foreløbig varer pausen indtil torsdag den 25. marts. Da ventes Sundhedsstyrelsen at komme med en ny melding.

- Vi gør det ud fra et forsigtighedsprincip. Vi er nødt til at grave yderligere ned i de danske og udenlandske indberetninger om bivirkninger, sagde Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, fredag på et pressemøde.

Tilbage i Frederiksværk venter Lonnie Horn i spænding på Sundhedsstyrelsen udmelding i den kommende uge.

- Som jeg har det nu er jeg bange for at sige ja til andet stik. Men hvis der kommer nye undersøgelser ud, der viser det modsatte, så kan det godt være, jeg ændrer syn på det. Jeg stoler på Sundhedsstyrelsen.

Ifølge Lonnie Horn er alle ældre borgere på det demensafsnit, hun arbejder på, blevet vaccineret. Hun frygter derfor ikke at ville kunne smitte dem, hvis hun ikke får andet stik med AstraZeneca-vaccinen.

- Stort set alle medarbejderne er også vaccineret. Men jeg har det sådan, at man ikke skal gå med til at få den, hvis man er usikker. Jeg har også et privatliv, som jeg har ret til at værne om, siger Lonnie Horn.

