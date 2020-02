Frygter at blive flækket på langs

Borgere på Røsnæs frygter, at en motorvej vil ødelægge naturperle og efterlade dem i et støjhelvede

– Jeg kan næsten ikke tro, at de vil gøre det. Det vil være for vildt.

Det er ikke kun på Samsø, at flere frygter en mulig Kattegat-forbindelse.

Borgerne på Røsnæs er også nervøse over, at Vejdirektoratet fortsat bruger millioner på en forundersøgelse af det mulige monster-projekt.

– Motorvejen vil flække halvøen på langs. Statens egne undersøgelser viser, at der vil komme en udstråling af støj i begge retninger på en kilometer, som vil overskride grænseværdien for, hvad der er forsvarligt sundhedsmæssigt. Det er jo faktisk hele halvøen, fordi den kun er to kilometer bred, så støj er en rigtig stor ting, siger Anders Jørn Jensen fra foreningen Nej til motorvej på Røsnæs til Ekstra Bladet.

For Anders Jørn Jensen vil det betyde, at han kommer til at bo 500 meter væk fra motorvejen i sit sommerhus på Røsnæs. Støjniveauet er derfor højt på listen over de mulige konsekvenser, som han frygter vil komme til at dominere hverdagslivet på øen.

Samme bekymring har bestyrelsesmedlem i foreningen Dorete Dandanell, som har boet på halvøen, siden hun var ni år. Hun frygter for, hvordan det vil være at opholde sig på øen i fremtiden med en motorvej.

– Det vil forringe livskvaliteten meget og en unik natur. Her er Storebælts-klima med en masse sjældne blomster og vegetation og mange fredede områder. Vi synes, det vil være forfærdeligt, siger Dorete Dandanell til Ekstra Bladet.

Planerne for motorvejen viser, at den vil gå gennem to beskyttede naturområder, også kaldet Natura 2000-områder. Ud over støjen er der stor bekymring for, at motorvejen vil ødelægge den unikke natur, som halvøen ifølge Røsnæs-borgerne har.

– Det er et af de 15 mest unikke områder i Danmark og optaget i Danmarks Naturkanon. Det er det både på grund af biodiversiteten, men også fordi landskaberne er helt specielle. De er meget smukke, man skal næsten se det. Det er specielt, fordi det er en stor iskappe, der har skubbet Røsnæs op, så det er en randmoræne med klinter og bakker, siger Anders Jørn Jensen.

Beslutningen om motorvejen er dog langtfra afgjort, og hvis du spørger Anders Jørn Jensen, så tvivler han på, det bliver en realitet, når nu området er en del af naturkanon.

– Jeg kan næsten ikke tro, at de vil gøre det. Det vil være for vildt, men erhvervslivet er jo meget for det, fordi Aarhus og København næsten vil blive én byzone.

Landskabet er unikt på Røsnæs, mener Anders Jørn Jensen. Og derfor synes han, at der skal passes på det. Foto: Per Rasmussen

Håber på tunnel

– Vi er stærke modstandere af, at der skal komme en motorvej, siger Troels Birk Kristoffersen, som er formand for Røsnæs Udvikling og Beboerforening.

Han mener at en motorvej vil sætte en stopper for den udvikling, som han har oplevet inden for de seneste par år på halvøen. En udvikling, han mener især skyldes foreningens projekt Røsnæs Rundt, hvor folk er blevet opmærksomme på den unikke natur.

Projektet handler om at iscenesætte naturen, der rummer en kystrute på 25 km, hvor der ligger 13 landemærker. Derfor vil projektet blive ødelagt, hvis der kommer en motorvej på Røsnæs.

– Det er vi temmelig kede af, når vi nu har fået gang i et foreningsliv og i skolen og lokalsamfundet. Hele området har ændret sig, siger han.

Troels Birk Kristoffersen håber derfor på, at man vil se på, hvilke andre muligheder der er for at lave en forbindelse over Kattegat. Han tænker, at en sænketunnel langs kysten kan være løsningen for at undgå at ødelægge naturperlen Røsnæs.

Hverken Nej til motorvej på Røsnæs eller Røsnæs Udvikling og Beboerforening er pr. definition imod en Kattegat-forbindelse, men begge foreninger siger nej til en motorvej.

Fakta om Kattegatforbindelsen Netop nu er Vejdirektoratet ved at bruge de 60 millioner finanslov-kroner, som er afsat til at gennemgå projektet. Når regnestykket er færdigt næste år, er det op til Folketinget at beslutte, om der skal gives grønt lys til 15 års bro- og vejbyggeri lige midt i riget. Regningen for historiens dyreste byggeprojekt på dansk jord anslås som minimum til ca. 130 mia. kroner for en kombineret vej- og togforbindelse fra Sjælland til syd for Aarhus. Bliver det tommel op, kan man om 15 år køre i bil fra København til Aarhus på to en halv time. Modstanden mod projektet er særlig stor på Røsnæs og på Samsø. I 11. time er der dukket et alternativt forslag op. En knap 40 km lang bro i ét stykke, som skal gå længere mod nord tværs over Kattegat mellem Sjællands Odde og Djursland. Dén model har transportminister Benny Engelbrecht (S) for nylig særskilt forlangt at få inddraget i regnestykket, hvis facit ventes med spænding på både Samsø og Røsnæs.