Frygter de stormer Area 51: - Det ødelægger os

Mere end to millioner mennesker har meldt sig til eventet 'Storm Area 51' på Facebook, og det får indbyggerne til at frygte det værste

I weekenden fra 20. september til 22. september får indbyggerne omkring Area 51 i delstaten Nevada mere end almindeligt travlt.

Tusindvis af mennesker har planer om at storme den ekstremt hemmelige base Area 51, der ligger midt i Nevadas ørkensand, og det kan skabe problemer i området.

Stedet et kendt for at have udviklet nogle af USA's mest avancerede militære systemer i al hemmelighed og har været omdrejningspunkt i adskillige konspirationsteorier.

Det skal der gøres op med, og det har fået en gruppe initiativtagere til at opfordre til at storme stedet. Men den plan skaber bekymringer hos de lokale, der frygtet et totalt kaos i forbindelse med stuntet.

Las Vegas Review-Journal har talt med Pam Broxson, der ejer et hotel nær byen Alamo tæt på Area 51. Især trafikken bekymrer hende.

- Det kommer til at smadre hele byer. Det kommer til at dræbe os. Det kommer til at ødelægge os, men jeg er så forberedt, som jeg kan være, siger Pam Broxson.

Her ses gavebutikken hos Alien Research Facility, der også ligger i Rachel tæt på Area 51. Foto: Ritzau Scanpix

Kloak-problemer

Samtidig fortæller hun, at der i dalen er et begrænset kloaksystem, så en række virksomheder i området har været tvunget til at køre ekstre toiletter, håndvaske og andre faciliteter ind.

Også politiet har bekræftet over for Las Vegas Review-Journal, at det er i fuld gang med forberedelserne.

Arrangøren af eventet, Matty Roberts, har tidligere fortalt, at han egentlig oprettede begivenheden på Facebook for sjov, men det er sidenhen løbet løbsk.

'Vi mødes alle ved Area 51 og koordinerer vores fremrykning. Hvis vi laver et Naruto-løb, så kan vi bevæge os hurtigere end deres kugler. Lad os se de aliens', lyder beskrivelsen på Facebook.

I kølvandet på 'Storm Area 51' er der også arrangeret en festival med mad, musik og kunst, der har fået navnet Alien Stock efter den legandariske Woodstock-festival.

Postkassen foran Area 51. Foto: Ritzau Scanpix

Militæret advarer

Men efter de mere end to millioner tilmeldinger har de amerikanske myndigheder advaret,

Efter at tilmeldingen til begivenheden løb løbsk, har det amerikanske luftvåben kraftigt opfordret til, at folk holder sig væk fra militærbasens område, der er lukket for offentligheden.

- Area 51 er et træningsanlæg for det amerikanske luftvåben, og vi fraråder enhver person at forsøge at komme ind på de områder, hvor vi træner bevæbnede amerikanske styrker. Det amerikanske luftvåben er altid klar til at beskytte USA og dets faciliteter, har talskvinde for luftvåbnet Laura McAndrews sagt.

Ifølge de vildeste konspirationsteoretikere bliver Area 51 brugt til opbevaring af alle de UFO'er, som USA angiveligt skulle have beslaglagt gennem årene.