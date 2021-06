Frygter flere konkurser i fremtiden

Hjælpepakkerne har taget det værste tryk i forhold til mange virksomheders økonomi. I hvert fald de virksomheder har været påvirket mest under corona-epidemien.

Men Danske Banks cheføkonom, Las Olsen, frygter, at Danmark bare har skubbet problemerne foran sig.

Lån skal betales tilbage. Foto: Shutterstock

– Jeg tror ikke, at de økonomiske problemer ophører før i 2023, siger han.

De særlige danske forhold med kreditforeninger gør, at mange små og mindre virksomhedsejere blander privat– og forretningsøkonomien sammen. Det vil sige, at de tager lån i huset, for at etablere deres virksomhed eller for at holde den kørende.

Ikke alarmerende frem til nu

Det betyder, at hvis virksomheden går konkurs, kan den meget vel blive fulgt af en tvangsauktion.

Ifølge boligøkonom i Jyske Bank, Mikkel Høegh har det i 2020 og første halvår af 2021 eller været småt med både tvangsauktioner og konkurser.

Det er ikke alarmerende frem til nu, siger Mikkel Høegh. Foto: Jyske Bank

– I 2020 så vi 2112 tvangsauktioner, og med udgangen af maj var der 638. Til sammenligning havde vi i 2019 2236 tvangsauktioner, så coronaen har indtil nu ikke øget antallet, siger han.

På samme måde er det med konkurserne, hvor 2020 gav 4900 konkurser, mens der for maj alene var 508. 2021 frem til nu er noteret for 4270 konkurser. Og 2019 fik 8474 konkurser,

Jyske Banks boligøkonom finder på ingen måde disse tal alarmerende.

Dyster fremtid

Men både Danske Banks cheføkonom og Jyske Banks boligøkonom ser dystert på fremtiden.

Der opstår problemer, hvis der intet er tilbage på kistebunden, og hvis de pågældende virksomheder ikke tilstrækkelig hurtigt har fået gang i optjeningen, når tilbagebetalingen skal falde, forklarer Las Olsen. Foto: Danske Bank

– Flere af hjælpepakkerne er givet som lån (f.eks. som indefrysning af skat og moms), men lån skal som bekendt tilbagebetales, og derved opstår problemerne, hvis der intet er tilbage på kistebunden, og hvis de pågældende virksomheder ikke tilstrækkelig hurtigt har fået gang i optjeningen, forklarer Las Olsen.

De virksomheder, som i særlig vil se problemer, er hotel– og restaurationsbranchen, kulturelle virksomheder, fritids/motionsbranchen, rejsebranchen og butikker med indhold målrettet fester/underholdning.

– Det kræver stort overskud både at have indtjening til at holde sig kørende og til at betale tilbage. Derfor frygter jeg flere konkurser og dermed også flere tvangsauktioner. Det vil betyde noget for samfundsøkonomien, mener Las Olsen.

Ingen af de to økonomer forudser dog en kæmpe bølge af økonomisk ruin rulle hen over landet.