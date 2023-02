Frygter for sikkerheden: Gigant dropper flyrute

Bekymringer for sikkerheden i luftrummet får lavprisflyselskabet Wizz Air til at droppe flyvninger til Moldovas hovedstad

Snart flyver der formentlig færre fly til og fra Moldova, der ligger mellem Ukraine og Rumænien.

Fra 14. marts vil Wizz Air nemlig indstille deres flyruter Moldovas hovedstad, Chișinău.

Årsagen er, at lavprisflyselskabet frygter for sikkerheden i landets luftrum.

Det skriver BBC.

Vanskelig beslutning

Moldovas civile luftfartsmyndighed kalder Wizz Airs beslutning for 'pludselig og ærgerlig'.

Flyselskabet oplyser, at sikkerheden for deres passagerer og besætning er selskabets førsteprioritet.

'Efter den seneste udvikling i Moldova og den forhøjede - men ikke overhængende - risiko i landets luftrum, har Wizz Air truffet den vanskelige, men ansvarlige beslutning om at indstille alle flyvninger til Chișinău fra 14. marts,' lyder meldingen ifølge BBC.

Kup-beskyldninger

Tidligere på måneden beskyldte landets præsident, Maia Sandu, Rusland for kup-planer.

- Målet med deres handlinger er at omstyrte den forfatningsmæssige orden, at fjerne den legitime magt fra Chișinău til en illegitim en, der ville gøre vores land frit tilgængeligt for Rusland for at stoppe den europæiske integrationsproces, men også at bruge Moldova i Ruslands krig mod Ukraine, lød det blandt andet fra præsidenten.

Få dage inden beskyldningen havde et russisk missil ifølge ukrainske og moldoviske embedsmænd krænket Moldovas luftrum.