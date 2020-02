Frygter for sit job hos Jensens Bøfhus

Faktisk var Sinem Demir ansat, da Jensens Bøfhus kom ud i en af de værste danske shitstorms i nyere tid. Hun blev i kæden, og hun bakkede den op, da den røg i offentlig modvind for at have sikret, at en fiskerestaurant ikke måtte bruge Jensen-navnet.

Jensens Bøfhus i kamp mod 3F: Vil sætte ansatte ned i løn

Hun er glad for at være ansat hos Jensens Bøfhus, men nu frygter hun for sin fremtid i kæden, efter at Jensens Bøfhus har meddelt, at den vil sætte nogle af de ansatte ned i løn.

I en video sendt ud til kædens 700 ansatte gør kædens adm. direktør, Anders Nikolaisen, det klart, at han ønsker en ny overenskomst. I videoen siger han:

- For nylig har 3F tilbudt vores største konkurrent - restaurant Flammen - en mere moderne og tidssvarende overenskomst.

Sinem Demir frygter for sit job, efter Jensens Bøfhus har meddelt, at kæden vil have nogle ansatte ned i løn. Foto: Jonas Olufson.

20 kr. i timen

- Skulle det ske, at vi efter 1. marts overgår til en ny overenskomst eller måske slet ingen overenskomst, fortsætter alle I, som er ansat i dag, på samme vilkår. Nye medarbejdere, som ansættes efter 1. marts, får Flammens vilkår. Det betyder, at nogle får en højere løn end de gastronomer, vi har ansat i dag. Og nogle får en lidt lavere løn end de værtinder, vi har ansat i dag.

Sinem Demir arbejder som netop værtinde, og hun har været i kæden i syv år. Men i fremtiden kan hun se frem til at arbejde sammen med kolleger, der får 20 kroner mindre i timen, end hun selv gør, fortæller hun.

Derfor frygter hun, at det vil gå ud over det gode sammenhold mellem kolleger, som hun beskriver, der er i dag.

- Jeg frygter, at det skaber et A- og et B-hold. Jeg vil have det enormt dårligt med at arbejde sammen med nye kolleger, der får 20 kroner mindre i timen end mig. Og omvendt frygter jeg også for mit eget job, hvis jeg er så meget dyrere. Jeg tror, at jeg kan vinke farvel til ekstratimer, siger hun og fortsætter:

- Det handler faktisk bare om, at vi gerne vil respekteres og anerkendes for den indsats, vi leverer. Og lige nu fylder det rigtig meget, at vi ikke ved, hvad fremtiden bringer. Mange af mine kolleger kan ikke sove.

Kan ikke sammenlignes

Hun forstår slet ikke, hvorfor direktøren sammenligner Jensens Bøfhus og restaurant Flammen. Hun peger på, at der er tag selv-bord hos konkurrenten, mens der er servering på Jensens Bøfhus.

- Det er ikke usædvanligt, at jeg betjener op til ti borde og sørger for, at de har, hvad de skal bruge. Det er jo et langt større ansvar, end hvis gæsterne selv henter deres mad. Derfor er det klart, at vores løn er højere, siger hun.

Hun fortæller, hvordan hun hidtil har pralet af og fortalt vidt og bredt, hvor godt det er at arbejde for Jensens Bøfhus, der med hendes ord respekterer den danske model og hylder de danske værdier.

- Jeg er virkelig glad for at arbejde hos Jensens Bøfhus, men spørgsmålet er, om jeg har råd til at fortsætte, hvis jeg ikke får ekstra vagter, eller jeg ender med at skulle 20 kroner ned i løn pr. time, siger hun.

Sinem Demir har typisk 40 timer på en måned, og det vil altså betyde en nedgang på 800 kroner om måneden, hvis hun skulle på den nye overenskomst.

Hverken 3F eller Jensens Bøfhus har ønsket at kommentere videoen, mens de forhandler.