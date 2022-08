Frygter for sit liv: - Jeg var nummer et på Putins dødsliste

Finansmanden Bill Browder er hadet af Vladimir Putin. Browder mener, at risikoen for, at han bliver dræbt, er steget drastisk, siden krigen brød ud

Den britisk-amerikanske finansmand Bill Browder er en af Vladimirs Putins største kritikere.

Han har siden 1998 advaret mod korruption i Rusland og de oligarker, som på rekordtid sikrede sig store formuer i kølvandet på det kaos, der opstod efter Sovjetunionens kollaps.

Arbejdet sikrede Bill Browder en plads på Putins dødsliste. Han er blevet smidt ud af Rusland, hans advokat blev anholdt og døde senere i et russisk fængsel, mens Putin flere gange har brugt Interpol i forsøget på at få Browder anholdt.

Selv er Bill Broder ikke i tvivl: Putin ønsker ham død, og hans sikkerhedssituation er drastisk forværret, siden krigen i Ukraine brød ud i lys lue tilbage i februar.

Annonce:

Dødsliste

I et større interview i den svenske avis Expressen lægger Browder ikke skjul på, at han længe har stået øverst på Putins dødsliste, men samtidig påpeger finansmanden, at Putin efterhånden har fået skrabet en række fjender til sig.

- Jeg var nummer et på Putins dødsliste for fem år siden. Nu er jeg nok nummer tre. Der er Volodymyr Zelenskyj, Alexei Navalnyj og mig, siger han til Expressen.

I de seneste 24 år har finansmanden brugt al sin tid på en lovgivning, der rammer Putin og hans oligarker, hvor det gør allermest ondt: pengepungen.

Magnitsky-lovgivningen er opkaldt efter Browders tidligere advokat Sergei Magnitsky, der døde i et russisk fængsel i 2009.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, ønsker Bill Prowder død. Browder rammer nemlig Putins oligarker på pengepungen, og det gør ondt. Foto: Ritzau Scanpux/Reuters TV

Lovgivningen gør det muligt at sanktionere personer, der har begået menneskerettighedskrænkelser eller været involveret i grov korruption i udlandet.

Loven blev først vedtaget i den amerikanske Kongres i 2012 og er siden blevet vedtaget i 34 lande. Norge har eksempelvis indført en lignende lov, dog uden at bruge Magnitskys navn, mens der i Danmark blev afholdt en høring om netop lovgivningen tilbage i 2018.

Annonce:

Øget trussel

Finansmanden fortæller til Expressen, at krigen har ændret den trussel, der hænger over hans hoved.

- Putin har nok holdt sig lidt tilbage, når det kommer til at forsøge at slå mig ihjel. Nu skal han ikke længere bekymre sig, for han er allerede ramt af sanktioner.

- På en måde kan man derfor sige, at min risiko for at dø er steget voldsomt på grund af krigen, siger han og tilføjer:

- Jeg er meget bekymret og tager en række forholdsregler, siger han. Derfor undergår finansmanden også at rejse til lande uden en robust retssikkerhed af frygt for at blive udleveret til Rusland.

Kontaktet på ministerniveau

Efter at Rusland invaderede Ukraine, blev Browder kontaktet af en række lande, der søgte sparring og rådgivning om, hvordan de kunne straffe oligarkerne.

Annonce:

- Jeg er blevet kontaktet af USA, Storbritannien og Canada på ministerniveau for at diskutere, hvilke sanktioner der bør indføres, hævder finansmanden og understreger, at Vestens sanktioner mod Rusland og oligarkerne har været gode.

Tidligere på sommeren gav Browder også interview til norske Børsen, hvor han blandt andet løftede sløret for, at Magnitsky-loven er blevet meget lettere at sælge efter krigens udbrud.

- Før krigen opfattede folk mit arbejde, som om jeg var besat. De anså det lidt, som om jeg var skilt og ikke kunne lade være med at tale om min eks.

- Jeg fik at vide, at jeg skulle holde op med at tale om Rusland hele tiden. Nu, efter invasionen, lytter alle til os, sagde Browder til den norske Børsen.