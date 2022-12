Frygter indbrudstyve efter mistænkeligt fund: - Det er skræmmende

Fundet af en lille, hvid skrue på skuret vækker bekymring hos Anne Agerholm fra Tønder. Hun frygter, at potentielle indbrudstyve med et udspekuleret trick har udpeget hendes rækkehus som et attraktivt sted at begå indbrud

For to uger siden opdagede Anne Agerholm fra Tønder ved lidt af et tilfælde, at nogen havde skruet en hvid skrue fast i det lille skur foran hendes rækkehus på Plantagevej.

Selvom det måske ikke umiddelbart fremstår som en særlig alarmerende opdagelse, så har det besynderlige fund alligevel givet anledning til en vis uro bekymring hos Anne Agerholm.

Tredje gang

Det er nemlig hverken første eller anden gang, at nogen har ulejliget sig med at skrue en hvid skrue fast på Anne Agerholms skur, men derimod tredje gang. Det har nu fået den 51-årige pædagog, der bor sammen med sin 16-årige søn, til at frygte, at der ligger en langt mere alvorlig forklaring bag den ellers ved første øjekast harmløse skrue.

Anne Agerholm er bange for, at skruen er et lusket signal til ubudne gæster om, at det groft sagt kan betale sig at begå indbrud i hendes hus.

- Første gang tænkte jeg, at det da godt nok var lidt mærkeligt. Anden gang lagde jeg en seddel i mine naboers postkasser, hvori jeg opfordrede dem til at holde ekstra øje (med ubudne gæster, red.). Nu er det tredje gang, jeg finder den samme hvide skrue, siger Anne Agerholm til Ekstra Bladet. der ikke længere er i tvivl om, at der ligger noget bag.

- Hvorfor skulle folk ellers sætte sådan sådan nogle skruer up. Det virker mistænkeligt. Der må være en bagtanke med det, siger hun.

Anne Agerholm er bange for, at skruen er et lusket signal til ubudne gæster om, at det groft sagt kan betale sig at begå indbrud i hendes hus. Hun opdagede skruen en søndag morgen, da hun skulle feje blade væk fra sin indkørsel. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Ikke et ukendt fænomen

Vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Jacob Rindom vil ikke udelukke, at Anne Agerholms bange anelser kan have noget på sig.

- Der kan være mange grunde til, at den skrue er havnet der. Men jeg medgiver, at det er mærkeligt: Hvem er det lige, der går og sætter skruer op? Jeg ville naturligvis gerne komme et plausibelt svar. Men det er svært i dette tilfælde, medgiver Jacob Rindom.

Ifølge vicepolitiinspektøren er selve metoden ikke et ukendt fænomen.

En form for markør

- Det er set før, at ubudne gæster markerer huse på villavejene, men det har typisk været mere tydelige tegn, påpeger Jacob Rindom, der endnu har til gode at blive kaldt ud til et indbrud, hvor han har kunnet konstatere, at gerningsmændene forinden har brugt en form for markør.

- Men jeg har da hørt om, at det kan være en fremgangsmåde – bl.a. med mærker på postkasser, siger han.

I kommentarsporet til Anne Agerholms opslag i den lokale facebookgruppe blev der i stil med den hvide skrue delt historier om alt fra tomme sodavandsdåser i ligusterhække og suspekte mærker på postkasser. Men i Anne Agerholms tilfælde er det altså den hvide skrue, der har vakt bekymring. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Ikke bare drengestreger

Selv føler Anne Agerholm sig overbevist om, at der ikke blot er tale om simple drengestreger. Derfor besluttede hun sig også straks for at give sine naboer besked om den mærkværdige hændelse.

Beboerne på Plantagevej har derfor siden da været særligt opmærksomme på, om der nu lusker ubudne gæster rundt i nabolaget.

- De (naboerne, red.) var glade for, at jeg gjorde dem opmærksomme på det, siger Anne Agerholm.

Hold øje

Skruen er såmænd også blevet det helt store samtaleemne i den lokale Facebookgruppe. Anne Agerholm strøg nemlig fluks til tasterne, fordi hun ville opfordre andre i lokalområdet til at være ekstra agtpågivende i juledagene.

- Jeg skrev bare, at man skulle huske at holde øje med hinandens huse, og så væltede det pludselig ind med kommentarer fra folk, der havde hørt om at tomme dåser i hækkene, og mærker på postkasserne også var blandt de snedige tricks, siger Anne Agerholm.

Anne Agerholm har én gang før været udsat for et indbrud på en tidligere adresse, og det er bestemt ikke en oplevelse, hun ønsker at genleve. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Maner til ro

Jacob Rindom mener dog ikke, at der er grund bekymring.

- Jeg er ikke bekymret (for en stigning i antallet af indbrud, red.), og det behøver borgerne heller ikke at være, siger vicepolitiinspektøren.

Anne Agerholm har ingen idé om, hvem der har lusket rundt på hendes matrikel.

Hun har heldigvis været forskånet for indbrud i sit rækkehus indtil nu. Måske har hun nået at fjerne den hvide skrue i tide.

Eller måske har det slet ikke været et lusket tegn til potentielle gerningsmænd.

Skræmmende tanke

Alligevel har frygten sat sig i Anne Agerholm.

Hun har én gang før været udsat for et indbrud på en tidligere adresse, og det bestemt ikke noget, hun ønsker at opleve igen.

- Det var skræmmende at tænke på, at nogen havde gennemrodet alle mine ting. Så selvfølgelig har den hvide skrue gjort mig en smule nervøs, siger Anne Agerholm.

- Jeg ønsker ikke, at min søn skal komme hjem fra skole og finde ud af, at vi har haft indbrud. Sæt nu der stadig er indbrudstyve i huset, når én af os kommer hjem. Hvordan vil de så reagere, hvis de bliver taget på fersk gerning?

- Det er da utrygt at tænke på, siger hun.

Ligesom resten af nabolaget er Anne Agerholm en del af indsatsen Nabohjælp, som Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden står bag.

Sådan skræmmer du indbrudstyve væk

Lasse Nikolaj Staun, der er analytiker i Det Kriminalpræventive Råd, fortæller til Ekstra Bladet, at juletiden er højsæson for indbrud i de danske hjem, fordi mørket hurtigere falder på, og mange villaer og parcelhuse ofte står tomme i forbindelse med julefrokoster.

I samarbejde med TrygFonden står Det Kriminalpræventive Råd bag initiativet Nabohjælp. Og netop det gode naboskab kan være med til at skræmme indbrudstyve væk.

- Det, tyven frygter mest, er at blive set og opdaget. For at forebygge indbrud kan man derfor blive en aktiv nabohjælper, der er synlig i nabolaget og holder øje med naboernes hjem, når de er væk hjemmefra, siger Lasse Nikolaj Staun.

- Sensorstyret lys, der tænder ved bevægelse, kan også skræmme indbrudstyve væk, siger han.