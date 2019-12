Frygter insider står bag smykkekup til 447 millioner

Politiet i London har endnu ikke foretaget anholdelser efter det gigantiske smykkekup i den stenrige model Tamara Ecclestones hjem i London.

Tamara Ecclestone er datter af den britiske milliardær og tidligere administrerende direktør for Formula One Group, Bernie Ecclestone, der administrerer Formel 1-serien.

Tyvene nåede angiveligt at tømme to bokse med smykker for ikke mindre end 447 millioner kroner.

Tamara bærer også dyre smykker, når hun er på stranden. Foto:

Hjemmet er topsikret som det rene Fort Knox med interne sikkerhedsvagter og overvågningskameraer. Alligevel lykkedes det på mystisk vis gerningsmændene at kravle over et hegn i have og trænge ind i huset.

Smykker for 447 millioner stjålet hos kendt model

Ifølge britiske medier skulle der være tale om tre gerningsmænd. Dette er dog ikke bekræftet af politiet.

Frygter indsider

I løbet af godt 50 minutter fandt forbryderne frem til boksene, som blev smadret. En sikkerhedsvagt nærmede sig gerningsstedet, hvorefter gerningsmændene forsvandt med de mange smykker.

Indbruddet er så opsigtsvækkende, at familien ikke lægger skjul på, at det må være en insider med stort kendskab til både den stenrige familie og lokaliteterne.

- Vi er naturligvis bekymrede for, at det her er begået af nogle personer med indgående kendskab til huset og sikkerhedssystemerne. Jeg ved oprigtigt ikke, hvad der er blevet stjålet. Og jeg er faktisk blevet bedt om ikke at blande mig på nogen måde, siger den 89-årige milliardær Bernie Ecclestone til Daily Mail.

Tamara og ægtefællen Jay Rutland var sammen med parrets femårige datter netop rejst på juleferie til Lapland, da indbrudstyvene slog til.

'Jeg ved, at du lyver'

Ifølge de engelske medier var der en sikkerhedsvagt til stede i huset under indbruddet. En anden var angiveligt kørt hen på den lokale tankstation for at tanke familiens bil op.

Efter indbruddet har både Tamara og Jay på Instagram antydet, at de ved, hvem gerningsmændene er.

Foto: Benoit Tessier/ Ritzau Scanpix

Jay har publiceret en plakat med Leonardo Di Caprio, som skåler mens han siger: 'Jeg ved, at du lyver - men fortsæt'.

Tamara har med et citat fra biblen også indikeret, at sagen nok skal blive opklaret: 'Det, som er skjult, vil komme frem, så man kan se det. Og det, som er hemmeligt, vil komme ud i lyset og blive kendt'.

Smeltes om

Ægteparrets hjem ligger i et af de mest beskyttede områder i London. Kensington Palace ligger tæt på. Det samme gør flere ambassader, blandt den israelske.

Indtil videre holder efterforskerne alle kort tæt ind til kroppen. Politiet har bekræftet, at de blev kaldt ud til indbruddet om aftenen den 13. december.

- Vi sendte flere patruljer til stedet. Omgivelserne er nøje blevet undersøgt af hundepatruljer. Vi er nu ved at gennemgå videoerne fra overvågningskameraerne, siger en af efterforskerne til de de britiske medier.

Avisen The Sun har talt med en smykke-ekspert, som oplyser, at det næppe er sandsynligt, at smykkerne nogensinde dukker op igen. Smykkerne er så unikke, at gerningsmændene omgående får diamanterne hevet ud, hvorefter guldet smeltes om.

Umiddelbart er der ikke noget som tyder på, at Tamara ikke skulle have været i besiddelse af de dyre smykker før indbruddet. Hun er ofte blevet fotograferet tungt belæsset med million-dyre armbånd, ure og halskæder.