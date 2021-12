Frygter invasion af Putin: Har 100.000 soldater langs frontlinjen

Rusland og Ukraine beskylder hinanden for at opruste massivt langs frontlinjen i det østlige Ukraine. Det er alvorligt, mener dansk ekspert

Et russisk angreb på Ukraine i den østlige del af landet kan være nært forestående.

Sådan lyder det fra USA's udenrigsminister Anthony Blinken forud for et højspændt møde med den russiske modpart Sergei Lavrov torsdag i den svenske hovedstad, Stockholm.

Ifølge Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har Rusland samlet 115.000 soldater nær grænsen til Ukraine. Det er blandt andet på den annekterede Krim-halvø , og langs frontlinjen i to regioner i øst, som er besat af prorussiske separatister.

Kamphandlinger mellem ukrainske tropper og russisk-støttede soldater har udviklet sig til en regulær skyttegravskrig. Foto: Anatolii Stepanov/Ritzau Scanpix

Putins planer

Nato's generalsekretær, Jens Stoltenberg, advarede onsdag på et Nato-møde i Bruxelles mod et muligt angreb fra russisk side. Den amerikanske udenrigsminister Blinken udtrykker ifølge ABC News ligeledes stor bekymring for forestående kamphandlinger.

- Vi ved ikke, om præsident Putin har truffet beslutningen om at invadere. Vi ved, at han sikret sig kapaciteten til at gøre det på kort tid, lyder det fra Blinken.

- Vi har en bred vifte af muligheder, der kan sikre, at Rusland bliver konfronteret med alvorlige konsekvenser, hvis de endnu en gang bruger magt mod en uafhængig suveræn nation, nemlig Ukraine, sagde Stoltenberg onsdag.

Ukraines regering opfordrede efter et møde med den britiske udenrigsminister, Liz Truss, onsdag til fælles 'afskrækkelse over for russerne'.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, talte i forbindelse med udenrigsministermødet i Nato onsdag. Foto: Ints Kalnins/Reuters

Alvorligt

Den seneste optrapning af konflikten skal tages alvorligt, mener seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier Flemming Splidsboel Hansen.

- Vi skal frygte regulære kamphandlinger, men vi skal ikke tro, at det er det mest sandsynlige. Vi skal være opmærksomme og forberedt på det, siger han.

Ruslandseksperten peger på, at der kan ligge flere motiver bag fra Putins side.

- Han vil gerne gøre os i Vesten nervøse for, hvad han kan finde på og så gøre en form for indrømmelser på den baggrund. Hans mål kan eksempelvis være at gøre især tyskerne nervøse for, om der kommer krig. Så ringer de til Ukraines præsident og siger, at han er nødt til at gøre et eller andet. Det kan være at give de to udbryderregioner særstatus. Det vil passe russerne rigtig fint.

- Det kan også være, at russerne vil have Nato til at ryste på hånden og siger til Ukraine, at det ikke er værd at optage dem - altså at give Rusland en garanti på, at de ikke kommer med i Nato, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Opruster på begge sider

På den anden side beskylder Rusland Ukraine for at have mobiliseret titusindvis af soldater nær de separatistiske områder i den østlige del af landet.

En talskvinde fra Ruslands udenrigsministerium siger, at der ifølge meldinger er op mod 125.000 soldater i det omstridte område.

- Det er halvdelen af hele Ukraines hær. Den ukrainske hær opbygger sin militære styrke og henter isenkram og mandskab ind, siger talskvinden Maria Sakharova.

Ukraine og Rusland har været i konflikt, siden Rusland annekterede Krim-halvøen fra Ukraine i 2014.

Siden har russiskstøttede separatister i området bekriget den ukrainske regering i en konflikt, der ifølge ukrainske myndigheder har kostet mindst 14.000 mennesker livet.