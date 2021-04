Frygter kollaps: Kan blive ramt af en mur af vand

Myndighederne i Florida frygter, at et lækkende vandreservoir med forurenet vand kan kollapse

Et vandreservoir med 1,5 milliarder liter forurenet vand kan risikere at kollapse i Florida.

Vandreservoiret indeholder spildevand fra et nedlagt fosfatanlæg i Manatee County syd for storbyen Tampa og har ifølge Tampa Bay Times lækket vand siden 26. marts.

Floridas guvernør Ron DeSantis fortæller nu, at man forsøger at forhindre et kollaps af reservoiret med det forurenede spildevand.

- Det vi forsøger at gøre, er at forhindre og om nødvendigt være forberedt på en katastrofal oversvømmelse, siger guvernøren ifølge New York Times.

DeSantis erklærede lørdag undtagelsestilstand for tre områder, der kan blive berørt, hvis reservoiret kollapser. Mere end 300 hjem nær anlægget er blevet evakueret, mens myndighederne arbejder på at pumpe vand ud af reservoiret før et eventuelt sammenbrud.

Frygter en mur af vand

Søndag aften lokal tid kan de myndighederne i Florida ikke reportere om noget nogen udvikling, men at man frygter store oversvømmelser ved et kollaps.

I værste tilfælde frygter man, at et kollaps udløser en seks meter høj mur af vand, der kan skylde ind over bolig- og industriområder. Det fortæller Scott Hopes, der er fungerende administrator for Manatee County til New York Times.

Der bliver pumpet omkring 22.000 liter vand ud af reservoiret i minuttet, hvor det havner i en en afvandingsgrøft, der ender i havet.

Selvom der er tale om forurenet vand med en høj koncentration af nitrogen og fosfor, skulle det ikke være radioaktivt, hvorimod et ukontrolleret brud af reservoiret kan medføre fosforgips, der et affaldsprodukt af fosfatminedrift slipper ud med vandet.

Fosforgips er radioaktivt og indeholder blandt andet uran og radium, og myndighederne i Florida vil gerne undgå, at det slipper ud i den omkringliggende natur.