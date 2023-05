Frygter krav: Vil splitte ungdommen

Har du afsluttet en gymnasial uddannelse, og ville din fremtid have set anderledes ud, hvis det var sværere for dig at komme ind på en gymnasieuddannelse? Så skriv til 1224@eb.dk.

Et nyt forslag om at hæve karakterkravet til gymnasierne fra Danske Gymnasier vil splitte unge ad og øge polariseringen.

Det siger forkvinde for danske gymnasieelevers sammenslutning (DSG), Madeleine Steenberg Williams til Ritzau.

- Det her kommer til at indskrænke dem, der har de laveste karakterers frie valg indenfor uddannelse, siger hun om forslaget.

Forslaget om at hæve adgangskravet til gymnasierne kommer fra Danske Gymnasiers formand Henrik Never i Berlingske.

Elever skal have et karaktergennemsnit på 5 fra folkeskolens afgangseksamen, hvis de vil ind på en af landets gymnasiale uddannelser, lyder det.

Hos DSG er man 'dybt bekymret' over forslaget. Madeleine Steenberg Williams mener, at hvis man implementerer forslaget, vil det skabe et a- og b-hold på ungdomsuddannelserne.

Men primært kommer det til at presse en ungdom, som allerede er mere stressede end nogensinde før, siger hun.

Nevers siger til Berlingske, at det i dag er muligt at komme ind på gymnasiet med et karaktergennemsnit på 2, og at 'det er for lavt'.

Derfor ser han gerne, at karakterkravet hæves til 5.

Det skyldes, at gymnasieelever med 5 i snit fra grundskolen klarer sig 'næsten lige så godt som dem med endnu højere karakterer', når de læser videre på de videregående uddannelser.

Hos Danske Skoleelever synes man, at karakterkravet er, som det skal være.

Ifølge formand Marie Holt Hermansen er det vigtigt, at man har en mulighed for at søge det, man drømmer om - også uden et snit på fem.

- Der kan være flere årsager til, at man ikke opnår kravet. Men selvfølgelig skal man have mulighed for at komme ind på sin drømmeuddannelse.

Idéen om at forenkle reglerne er det en, hun godt kan finde opbakning til:

- Vi oplever, at der kan være meget forvirring blandt mange elever om, hvad de her krav betyder i praksis. Et karakterkrav på fem lyder jo meget endeligt, selv om det ikke er det.

Her er det dog vigtigt at tale om vejledning, mener hun.

Et andet forslag fra foreningen lyder, at elever i 1.g skal smides ud, hvis de ikke består prøverne i almen sprogforståelse (AP) og naturvidenskabeligt grundforløb (NP).

Når det gælder de to prøver i 1.g, handler det for Danske Gymnasier om at hjælpe de elever, der ikke består prøverne.

Forkvinden i DSG pointerer, at der er ingen elever, der dumper en eksamen med vilje. Og i stedet for at fokusere på at smide dem ud af gymnasiet, skal skolen tage et større ansvar i at hjælpe dem med at løfte deres faglighed.

- Det er vigtigt, at vi ikke giver op på dem med et lavere niveau. Alle har en ret til at blive bedre, det er det vores uddannelser er der for, siger Madeleine Steenberg Williams.